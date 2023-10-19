Asteroid 33 Polyhymnia: Gizemli ve Ultra Yoğun Bir Varlık

Tucson'daki Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, asteroit 33 Polyhymnia'yı incelerken şaşırtıcı bir keşifte bulundular. Adını Yunan ilahilerinin ilham perisinden alan bu asteroit, inanılmaz yoğunluğu nedeniyle astrofizikçilerin ilgisini çekti. Aslında 33 Polyhymnia o kadar yoğun ki bilim insanları onun periyodik tabloda bulunmayan elementlerden oluşmuş olabileceğini öne sürüyorlar.

Asteroitlerin Dünya'da bilinmeyen bileşimlere sahip olma olasılığı, uzay madenciliği çalışmalarına katılanlar için özellikle önemlidir. Altın gibi değerli metaller için asteroit madenciliği yapmakla ilgilenen şirketler, bu tür elementlerin varlığını son derece ilgi çekici bulacaktır.

The European Physical Journal Plus'ta yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, 33 Polyhymnia'yı kompakt ultra yoğun nesne (CUDO) olarak sınıflandırdılar ve ölçülen yoğunluğunun Dünya üzerinde bilinen herhangi bir elementten daha yüksek olduğunu buldular. Bu asteroitin daha önce insanlar tarafından tanımlanamayan süper ağır elementlerden oluşabileceğini düşünüyorlar.

Bu varsayımsal elementlerin yoğunluğu, şu anda bilinen en yoğun doğal olarak oluşan kararlı element olan Osmiyumunkinden bile daha büyük olacaktır. Atom numarası 164 civarında olan bu elementlerin yoğunluğu Osmiyum'u aşacaktır.

Arizona Üniversitesi ekibi, atom numaraları periyodik tablodakilerden daha yüksek olan elementlerin özelliklerini araştırdı. Osmiyum ve daha yüksek atom numaralı yapay olarak üretilmiş diğer elementleri incelemelerine rağmen, 33 Polyhymnia üzerinde yapılan gözlemleri açıklayabilecek kütle yoğunluğuna sahip herhangi bir element bulamadılar.

Araştırmacılar, süper ağır elementlerin yeterince kararlı olması durumunda, 33 Polyhymnia gibi yoğun asteroitlerin çekirdeklerinde potansiyel olarak var olabileceklerini öne sürdü. Bu, güneş sistemimizdeki asteroitlerin bileşiminin daha fazla araştırılması ve anlaşılması için büyüleyici olasılıkların önünü açıyor.

NASA'nın asteroitleri inceleme ve onlardan örnekler alma yönündeki son çabaları Arizona Üniversitesi'nin bulgularıyla örtüşüyor. Asteroit Bennu'dan ilk asteroit örneğinin başarılı bir şekilde kurtarılması ve Psyche uzay aracının metalik asteroit Psyche'yi incelemek üzere fırlatılması, bu gök cisimlerinin araştırılmasının öneminin altını çiziyor. Bu görevler, asteroitlerin oluşumu ve bileşimi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve güneş sistemimizin erken tarihine ışık tutabilir.

kaynaklar:

– Arizona Üniversitesi araştırmacıları, The European Physical Journal Plus