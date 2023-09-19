İrlanda ve Kuzey İrlanda'daki Muhteşem Kuzey Işıklarına tanık olun

Dünyanın en çarpıcı doğal görüntülerinden biri olan kuzey ışıkları, İrlanda ve Kuzey İrlanda'nın çeşitli yerlerinde görülebiliyor. Astronomy Ireland dergisinin editörü David Moore'a göre, bu muhteşem ışık gösterisine tanık olmanın garantisi olmasa da, 23 Eylül'deki yaklaşan ekinoks daha iyi bir şans sağlayabilir. Bu dönemde Dünya'nın manyetik alanındaki koşullar ve gezegenin eğimi, auroranın görülme ihtimalini artırıyor.

Kuzey İrlanda'nın kırsal kuzey kıyısı, uzakta şehir ışıkları olmadığından ve manzara Atlantik Okyanusu'na baktığından, ışıkları gözlemlemek için en iyi yerlerden biri olarak kabul edilir. Okyanus manzarasına da sahip olan Mayo da kuzey ışıklarını görmek için güzel bir yer. Ancak ülkenin herhangi bir yerinden izlemek için açık gökyüzü önemlidir.

Aurora süreci, güneşte milyarlarca ton radyasyonun uzaya salınmasına neden olan güneş patlamalarıyla başlar. Bu atomik parçacıklar yaklaşık iki gün sonra Dünya atmosferine ulaşır ve Dünya'nın manyetik alanı tarafından Kuzey ve Güney kutuplarına doğru çekilir. Atmosferdeki atom ve moleküllerle çarpıştıklarında kuzey ışıklarını karakterize eden canlı renkler üretiyorlar.

Işıkların yoğunluğu parçacıkların aktivitesine bağlıdır ve Kuzey Kutbu çevresinde tipik bir oval şekil oluşur. Nadir durumlarda, büyük bir güneş patlaması olduğunda halka genişler ve İrlanda'ya kadar güneye ulaşabilir. Aurora'yı görme şansını artırmak için insan yapımı ışıklardan uzak durmak çok önemlidir. Bir kasabada veya şehirde yaşamak, yalnızca büyük görüntülere kısa bir bakış sağlayabilirken, kırsal kesimdeki daha karanlık yerler daha iyi bir görüntü sunar.

Astronomi İrlanda, gökyüzü koşulları ve kuzey ışıklarını görme olasılığı hakkında günlük güncellemeler sağlayan bir aurora uyarı hizmeti yürütmektedir. Aurora'nın gece boyunca herhangi bir zamanda görülebileceğini, sürelerin birkaç saatten tüm geceye kadar değişebileceğini unutmamak önemlidir.

İrlanda'daki hava koşulları çoğu zaman zorluklara yol açsa da, güneş aktivitesinin 2025'te zirveye ulaşması nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl kuzey ışıklarına tanık olmak için umut verici. ilham verici doğal fenomen.

kaynaklar:

– Astronomi İrlanda dergisi