Eriyen Ay Tozu: Gelecekteki Uzay Görevleri İçin Olası Bir Çözüm

Bilim adamları ve uzay ajansları uzun süredir ay tozunun yarattığı zorluklarla boğuşuyor. Bu ince, aşındırıcı malzeme uzay giysileri, makineler ve bilimsel aletler için bir tehdit oluşturmaktadır. Aynı zamanda ay yüzeyindeki hareketi de engeller. Ancak araştırmacılar yakın zamanda potansiyel bir çözüm önerdi: Ay tozunu eriterek sağlam yollar ve iniş alanları oluşturmak.

Berlin'deki Federal Malzeme Araştırma ve Test Enstitüsü'nden (BAM) Prof Jens Günster ve meslektaşları, Avrupa Uzay Ajansı tarafından ay toprağı yerine kullanılmak üzere geliştirilen ince taneli bir malzeme olan EAC-1A olarak bilinen bir maddeyi kullanarak deneyler gerçekleştirdi. Tozu yaklaşık 1,600 santigrat dereceye kadar ısıtmak için güçlü bir lazer ışını kullandılar ve erimesini sağladılar. Erimiş tozu dikkatli bir şekilde şekillendirip birbirine kenetleyerek, ay toprağının geniş alanlarında katı yüzeyler görevi görebilecek esnek üçgen şekiller oluşturmayı başardılar.

Süreç zaman alıcı olsa da, her küçük geometrik birimin üretilmesi yaklaşık bir saat sürüyor ve Ay'da yollar ve iniş alanları oluşturmak için potansiyel bir çözüm sunuyor. Yaklaşık 2.37 metrekarelik bir mercek, Güneş'in gücünden yararlanılarak lazer yerine güneş ışığı yoğunlaştırıcı görevi görebilir. Tercihen kolay taşınması için sarılmış polimer folyodan yapılan bu merceğin Dünya'dan getirilmesi gerekecek. Ancak toz birikmesi sorunu, merceğin işlevselliğini potansiyel olarak olumsuz yönde etkileyen bir sorun olmaya devam ediyor. Yazarlar titreşimli bir merceğin bu sorunu hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar.

Bu araştırma gelecekteki uzay görevleri ve kalıcı bir Ay karakolunun kurulması için umut verici bir yol sunuyor. Mevcut ay tozundan yararlanılarak inşaat malzemelerinin taşınmasında ortaya çıkan yüksek maliyetlerden kaçınılabilir. Bu çalışmanın bulguları Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

kaynaklar:

– “Bilim adamları, eriyen ay tozunun gelecekteki ay kolonilerinin yolunu açabileceğini söylüyor” – The Guardian

– “Ay'dan Gelen Çarpmayla Oluşturulan Silikatlarda Tersinir Faz Değişimi” – Bilimsel Raporlar