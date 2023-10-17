Gökyüzü Yüksek Kirliliği: Dünyanın Stratosferinde Bulunan Uzay Çöpünün İzleri

Stratosferdeki bir araştırma uçağından toplanan verileri analiz eden bilim insanları şaşırtıcı bir keşifte bulundu: atılmış uzay aracından küçük metal parçaları ve egzotik elementler. Ulusal Okyanus Atmosferi İdaresi (NOAA) tarafından Purdue Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi ile birlikte yürütülen araştırma, stratosferdeki parçacıkların yaklaşık %10'unda alüminyum ve diğer metallerin gömülü olduğunu buldu. En beklenmedik elementler arasında, atmosferin bu bölgesinde tipik olarak bulunmayan nadir elementler olan niyobyum ve hafniyum vardı. Elementlerin kökeninin gizemi, elementlerin ısıya dayanıklı, yüksek performanslı alaşımlarda kullanıldığı uydulara ve roket iticilerine kadar takip edildiğinde çözüldü.

Araştırmada, tek tek hava parçacıklarını toplamak ve kimyasal olarak analiz etmek için bir araştırma uçağına kurulan PALMS (Lazer Spektrometri ile Parçacık Analizi) adı verilen özel bir cihaz kullanıldı. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan çalışma, stratosferdeki aerosol parçacıklarını incelemeyi amaçlıyordu. Dünya atmosferinin ikinci katmanı olan stratosfer, gezegeni zararlı ultraviyole ışıktan koruyan ozon tabakasına ev sahipliği yapmaktadır.

Son beş yılda fırlatılan 5,000'den fazla uydu ve bunların çoğunun sonunda atmosfere yeniden gireceği beklentisi göz önüne alındığında, uzay çöplüğünden kaynaklanan kirlilik miktarı küçük görünse de, bunun stratosferik aerosolleri nasıl etkileyeceğini anlamaya ihtiyaç var. Uzaydaki nesneleri izleyen bir kuruluş olan OrbitingNow, şu anda alçak Dünya yörüngesindeki, sonunda atmosferde yanacak olan yaklaşık 8,000 nesneyi izliyor.

Bu araştırma, uzay araştırmalarının Dünya'nın çevresi üzerindeki görünmeyen etkisini ve uzay enkazının sorumlu bir şekilde imha edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Uzay çöpünün atmosferimizi nasıl etkilediğini anlamak, hem gezegenimizin korunması hem de uzay teknolojisinin sürdürülebilir gelişimi açısından hayati önem taşıyor.

kaynaklar:

– Hava Durumu Kanalı ve NOAA [URL yok]

– Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri [URL yok]