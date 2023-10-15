Bilmeyebileceğiniz 10 Temel Astronomi Gerçeği

Pek çok insan göksel bilgiyi büyüleyici buluyor ve bu, yıldız kümelerini veya gezegenleri gözlemlemek kadar heyecan verici olabilir. Bu makale, bilmiyor olabileceğiniz 10 temel astronomi gerçeğini araştırıyor. Bu gerçeklerden bazıları sizin için yeni olabilir, o yüzden hemen konuya girelim.

Aslında iki evrenin olduğunu biliyor muydunuz? Gözlemlenebilir evren olarak da bilinen görünür evren, görebildiğimiz ve bilebildiğimiz her şeydir. Bunun ötesinde, ışığı bize asla ulaşamayacağı için hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, gözlemlenemeyen evren yatıyor.

Çoklu evren kavramı olarak bilinen sayısız başka evren fikri, bunların aşina olduğumuz dört boyutun ötesinde boyutlarda var olduğunu öne sürüyor. Ancak ekstra boyutların varlığına dair hiçbir kanıt yoktur.

Dünyadaki yaşam Güneş'e, özellikle de onun çekirdeğine bağlıdır. Güneş'in çekirdeği, Güneş'in toplam hacminin yalnızca 1/50'sini kaplayan küçük bir bileşendir. Her saniye 96 milyar 1 megatonluk hidrojen bombasına eş değer enerji açığa çıkarıyor.

Eliptik yollar, kütleçekimsel olarak birbirine bağlı cisimlerin çoğu için gerçek bir kozmik destektir. Kontrplağa iki çivi çakın, etraflarına bir ip geçirin ve ipin üzerine bir işaretleyici çekin. Bir elips çizeceksiniz. Güneş sistemimizde Güneş, her gezegenin yörüngesinin bir odağını işgal eder.

Ay'ın en bol bulunan elementi oksijendir, ancak her zaman başka bir elemente bağlıdır.

Boş uzay gerçekten boş değildir. Boşluk enerjisi, karanlık enerji, kozmolojik sabit ve sıfır noktası enerjisi dahil olmak üzere çeşitli enerji biçimleriyle doludur. Bu enerjinin ortaya çıkan ve kaybolan parçacıklar ve antiparçacıklar yarattığına inanılıyor.

Nicolaus Copernicus'un genellikle Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü ilk ilan eden kişi olduğu düşünülürken, Samoslu Aristarkus da aynı şeyi yaklaşık 17 yüzyıl önce söylemişti.

Meteorlar Dünya atmosferiyle karşılaştıklarında önemli ölçüde yavaşlarlar. Yere ulaştıklarında, çarpma hızları tipik olarak yalnızca 250 ila 300 mil/saattir (400 ila 480 km/saat), bu da orijinal giriş hızları olan 80,000 mil/saatten (128,700 km/saat) çok daha düşüktür.

Ay'a iniş ve Dünya'nın şekli hakkındaki yaygın komplo inançları kolayca çürütülebilir. Birisi Ay'a inişin bir aldatmaca olduğunu iddia ederse, onlara Satürn roketlerinin fırlatıldıktan sonra nereye gittiğini sorun. Düz Dünya teorisini çürütmek için farklı zaman dilimindeki birine Güneş'i nasıl gördüklerini sorun.

Evrende yalnız olup olmadığımız sorusu sanıldığı kadar basit değil. Aralarında Nobel Ödülü sahibi Werner Heisenberg'in de bulunduğu bazı insanlar, bilincin evrenin temel doğası olduğuna ve bu nedenle "ötekiler" diye bir şeyin olmadığına inanıyor.

Astronomi, birçok şaşırtıcı ve şaşırtıcı gerçeğin bulunduğu geniş bir alandır. Büyüleyici kozmik gerçeklerden oluşan kendi listeniz var mı? Onları paylaşın!

kaynaklar:

– NASA/SDO – NASA'nın Güneş Dinamiği Gözlemevi