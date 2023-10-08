Uzaktaki Nesne Arrokoth Erken Gezegen Oluşumuna İlişkin İpuçları Ortaya Çıkarıyor

Şimdiye kadar yakından araştırılan en uzak nesne olan Arrokoth, gezegen oluşumunun ilk aşamalarına ışık tutuyor. Kırmızımsı rengi ve iki loblu kardan adam şekliyle bilinen Kuiper kuşağı nesnesinin büyük lobunda, nesneyi oluşturmak için bir araya gelen kayaların kalıntıları olabilecek engebeli tümsekler var. 2019 yılında Arrokoth'un yanından geçen New Horizons uzay aracından elde edilen veriler, benzer boyut, şekil, renk ve yansıtma özelliğine sahip 12 tümseği ortaya çıkardı; bu tümseklerin daha büyük lobu oluşturan yapı taşları olduğunu gösteriyor.

Arrokoth, Kuiper Kuşağı'nda, Güneş'ten uzakta yer alıyor ve hiçbir zaman tam anlamıyla büyüyemeyen bir gezegenin tohumu olduğu düşünülüyor. Uzak konumu nedeniyle, güneş radyasyonundan minimum düzeyde etkilenmesi muhtemel, bu da onu gözlemlediğimiz en ilkel ve bozulmamış nesnelerden biri haline getiriyor.

Önceki çalışmalar, Arrokoth'un bir zamanlar ikili yörüngedeki iki küçük nesnenin birleşerek daha büyük bir kaya oluşturduğunu göstermişti. Son keşif, gezegen oluşumunun yeni doğmuş bir yıldızı çevreleyen enkaz bulutu içindeki daha küçük nesnelerle başladığı fikrini destekliyor. Arrokoth'un uzunluğu yaklaşık 35 kilometre, genişliği 20 kilometre ve kalınlığı 10 kilometredir.

Simülasyonlar aracılığıyla araştırmacılar, daha büyük nesnelerin düşük hızlarda yavaşça bir araya geldiği yavaş oluşum senaryosunun Arrokoth'a benzer topaklı bir yapı ürettiğini buldu. Ancak kayaların neden kabaca aynı boyutta olduğu hala belirsizliğini koruyor. Bu soruyu yanıtlamak için gelecekteki modellemelere ve diğer gezegenimsi canlıların gözlemlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Arrokoth'un Weeyo olarak bilinen daha küçük lobu da tümsek benzeri yapılar sergiliyor ve bu da benzer bir oluşum sürecini akla getiriyor. Devam eden NASA misyonu Lucy gibi Jüpiter'in yörüngesindeki asteroitlerin daha fazla araştırılması, bu oluşum sürecinin yaygınlığı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Genel olarak, Arrokoth'un oluşumuna ilişkin çalışma, gezegen oluşumunun erken aşamalarına ve küçük yapı taşlarının gök cisimlerini şekillendirmedeki rolüne dair değerli bilgiler sağlıyor.

Kaynak: Planetary Science Journal