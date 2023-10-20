Parazitler Çalıntı Genleri Kullanarak Konakçıları Yönetiyor, Çalışma Bulguları

RIKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları, parazitlerin konakçılarını manipüle etmek için kullandığı büyüleyici bir yöntemi ortaya çıkardı: yatay gen aktarımı yoluyla elde edilen çalıntı genler. Current Biology'de yayınlanan çalışma, parazitlerin, kendi hayatta kalmaları ve üremeleri için konakçı davranışını manipüle etme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bu manipülasyonun bir örneğini at kılı solucanlarında görüyoruz. Bu solucanlar suda doğarlar ve onları kuru toprağa taşımak için suda yaşayan böceklere güvenirler. Solucanlar, cırcır böceği veya peygamber devesi gibi karadaki konakçılarına ulaştıklarında, yaşam döngülerine devam edebilecekleri suya geri dönmelerini sağlamak için davranışlarını değiştirirler. Önceki çalışmalar parazitler tarafından moleküler taklitçiliğin kullanıldığını öne sürse de, bu olgunun arkasındaki kesin mekanizma hala belirsizliğini koruyor.

Bu konuya ışık tutmak için araştırmacılar, mantis konağını manipüle eden Chordodes at kılı solucanındaki gen ifadesini incelediler. Solucanın, manipülasyon sırasında 3,000'den fazla geni daha yoğun bir şekilde ifade ettiğini keşfettiler; bu, konağın sinir sistemini etkileyen proteinlerin üretimini gösteriyor. Buna karşılık, peygamber devesi beyinlerindeki gen ifadesi, enfekte olmamış peygamber devesi beyinleriyle karşılaştırıldığında değişmeden kaldı.

Araştırmacılar daha sonra dikkatlerini konağın manipülasyonunda rol oynayan genlerin kökenlerine çevirdiler. At kılı kurdu genlerinin çoğunun, peygamberdevelerinde bulunan genlere oldukça benzer olduğunu buldular. Bu, genlerin, genlerin üreme olmaksızın organizmalar arasında aktarıldığı bir süreç olan yatay gen aktarımı yoluyla elde edildiğini göstermektedir. Yatay gen aktarımı, organizmaların hızlı bir şekilde yeni genler veya işlevler kazanmasını sağlayarak önemli evrimsel sonuçlara sahip olabilir.

Daha ileri analizler, at kılı solucanlarında gözlemlenen moleküler taklitçiliğin, peygamberdevelerinden yatay gen transferinin bir sonucu olduğu fikrini destekledi. Araştırmacılar, konakçı manipülasyonunda rol oynayan anahtar genlerin, peygamber devesilerdekilerle eşleştiğini, ancak peygamber devesi konakçılarını kullanmayan at kılı kurdu türlerinde bulunmadığını veya farklı olduğunu buldu. Bu taklit genleri, özellikle nöromodülasyon, ışık çekiciliği ve sirkadiyen ritimlerle ilişkili olanlar, konak manipülasyonunda hayati bir rol oynuyor gibi görünüyor.

Yatay gen aktarımı, bakterilerde antibiyotik direncinin gelişmesinde bir mekanizma olarak yaygın şekilde gözlemlenmiştir. Çok hücreli organizmalar arasında bu sürecin keşfi, evrime dair değerli bilgiler sunmaktadır. Araştırmacılar, yatay gen transferini daha fazla araştırmak ve evrimsel adaptasyon anlayışımızı geliştirmek için saç kurdunu bir model olarak kullanmayı umuyorlar.

kaynaklar:

– Orijinal Çalışma: Güncel Biyoloji, “Yatay gen transferi davranışsal taklitçiliğe olanak tanır ve parazitik bir nematomorfta gizli bir adaptasyon sağlar”

– RIKEN Biyosistem Dinamiği Araştırma Merkezi: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/