Yaşlandıkça Fiziksel Kondisyonun Önemi

Günümüzün telaşlı dünyasında fiziksel sağlığımızı ihmal etmek kolaydır. Ancak yaşlandıkça fiziksel kondisyona öncelik vermek giderek daha önemli hale geliyor. Düzenli egzersiz ve direnç eğitimi yaşa bağlı kas kaybıyla mücadeleye ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Yaşa bağlı kas fonksiyonu ve kütlesi kaybı anlamına gelen sarkopeni, dünya çapında yaşlı nüfusun önemli bir bölümünü etkilemektedir. Bu durum artan düşme riski, kardiyovasküler hastalık, metabolik hastalık ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.

Çalışmalar, direnç antrenmanını bir egzersiz programına dahil etmenin, kas düşüş hızını yavaşlatmaya ve hatta kas fonksiyonundaki bazı kayıpları önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Sarkopeni ile mücadelede kas gücü oluşturmak çok önemlidir. Son kanıtlar, düşük kas gücünün bu duruma katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.

Direnç eğitiminin yoğun veya aşırı olması gerekmez. Basitçe merdiven çıkmak veya yiyecek taşımak gibi aktiviteleri içerebilir. Düzenli fiziksel aktiviteye katılarak kas gücünüzü, dayanıklılığınızı ve genel fiziksel kondisyonunuzu geliştirebilirsiniz.

Düzenli egzersizin günlük yaşamınıza da olumlu etkisi olabilir. Fiziksel olarak bitkin hissetmeden günlük görevleri yerine getirmenize yardımcı olabilir. Ek olarak, fiziksel olarak aktif kalmak, sevdiklerinizle başka türlü deneyimleyemeyeceğiniz kalıcı anılar yaratabilir.

Fiziksel sağlığınıza öncelik vermeye başlamak için asla geç değildir. Direnç antrenmanını rutininize dahil etmek, kas gücünüzü korumanıza ve yaşlandıkça genel yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir.

kaynaklar:

– Zachary Gillen, Egzersiz Fizyologu ve Sertifikalı Güç ve Kondisyon Uzmanı

– Yaşa bağlı kas fonksiyonu ve kitle kaybı üzerine çalışma: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339915

– Sarkopeni hakkında bilgi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5759630/