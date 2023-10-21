Yaşlanan Yetişkinler İçin Direnç Eğitimi: Yaşam Kalitesinin Artırılması ve Kas Kaybının Önlenmesi

Yaşlandıkça, günlük görevleri fiziksel olarak bitkin hissetmeden yerine getirebilme yeteneğimizi sürdürmek için fiziksel kondisyona ve sağlığa öncelik vermek giderek daha önemli hale gelir. Yaşlandıkça fiziksel olarak aktif kalmak sadece yaşam kalitemizi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda sevdiklerimizle özel anılar yaratmaya devam etmemizi de sağlar. Fiziksel fonksiyonu sürdürmenin ve yaşa bağlı kas kaybını önlemenin etkili yöntemlerinden biri direnç antrenmanıdır.

Güç antrenmanı olarak da bilinen direnç antrenmanı, kasları direncin üstesinden gelmeye zorlayan egzersizlerin yapılmasını içerir. Çeşitli biçimlerde olabilir ve bireyin yaşlandıkça ihtiyaçlarına uyacak şekilde kişiselleştirilebilir. Direnç antrenmanını egzersiz rutinimize dahil etmek, yaşla birlikte ortaya çıkan ve sarkopeni olarak bilinen kas fonksiyonu ve kütlesindeki doğal düşüşle mücadele etmeye yardımcı olabilir. Sarkopeni, artan düşme riski, kardiyovasküler hastalık, metabolik hastalık ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.

Son araştırmalar düşük kas kuvvetinin sarkopeniye önemli katkıda bulunan bir faktör olduğunu ileri sürüyor. Bu nedenle, gücü artırmaya odaklanan uygun bir direnç antrenmanı programının uygulanması, bu düşüşle mücadele etmek veya bu gerilemeyi tersine çevirmek için çok önemlidir. Orta ila ağır ağırlıklarla düzenli olarak kuvvet antrenmanının sarkopeniyi önlemede etkili olduğu ve doğru yapıldığında güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak doğru form ve tekniği sağlamak için kişisel antrenörler veya güç ve kondisyon uzmanları gibi kalifiye profesyonellerden rehberlik almak önemlidir.

Ulusal Güç ve Kondisyon Derneği'ne göre yaşlı yetişkinler haftada iki ila üç gün kuvvet antrenmanı yapmalıdır. Antrenmanlar, set başına altı ila 12 tekrarlı, her büyük kas grubu için birden fazla eklemi içeren egzersizleri içermelidir. Yoğunluk, bireyin tek tekrarlı maksimum değerinin %50 ila %85'i arasında ayarlanmalıdır. Yeterli toparlanma süresi sağlamak için setler arasında iki ila üç dakika dinlenmeniz önerilir. Yaşlı yetişkinlerin bu programı haftada iki ila üç gün, seanslar arasında 24 ila 48 saat olacak şekilde uygulamaları önerilmektedir.

Kendi ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre hazırlanmış bir direnç antrenmanı programını uygulamak, gücünüzü önemli ölçüde artırabilir ve yaşlandıkça sağlıklı kas ve kemik bakımına katkıda bulunabilir. Yukarıdaki yönergeler bir çerçeve sağlarken, bir profesyonele danışmak daha kişiselleştirilmiş bir egzersiz programına olanak sağlayacaktır. Direnç antrenmanına öncelik vermek sadece kasları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda yaşlanan yetişkinlerde genel yaşam kalitesini ve canlılığı da artırır.

kaynaklar:

Direnç eğitimi birçok şekilde olabilir. Getty Images aracılığıyla Jamie Grill / Tetra Görüntüleri.

Gillen, Z. (2021). Yaşlandıkça Direnç Eğitimi konusunda tereddüt mü ediyorsunuz? İşte Bilmeniz Gerekenler. [kaynak] adresinden alındı.