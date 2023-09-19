SpaceX, Starlink Uydularıyla Renkli Hafif Treni Fırlatıyor

Yakın zamanda yapılan bir SpaceX lansmanı, gece gökyüzünde çarpıcı bir hafif tren yarattı. Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonunda gerçekleştirilen fırlatma, 22 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine gönderdi. SpaceX'in küresel geniş bant internet girişiminin bir parçası olan bu uydular, Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio ve Wisconsin dahil olmak üzere birçok eyaletteki gözlemcilerin ilgisini çekiyor.

Starlink uyduları, dünya çapındaki kullanıcılara geniş bant internet sunmaktan sorumludur. 2019'daki ilk lansmanından bu yana SpaceX tarafından 3,000'den fazla uydu konuşlandırıldı. Şirket, Federal İletişim Komisyonu tarafından onaylandığı üzere alçak Dünya yörüngesine toplam 7,500 uydu yerleştirmeyi hedefliyor.

Starlink uyduları yörüngeye girdikten sonra düz bir yol izleyerek ışığı yansıtır ve onları yerden görünür hale getirir. Ancak sonunda kendi yörüngelerini oluşturdukları için görünürlükleri sınırlıdır. Geçişleri sırasında, bir Starlink zinciri tek bir gecede gökyüzünde birden çok kez parlayabilir.

Uyduları tespit etmek isteyenler için çeşitli internet kaynakları mevcut. Web ve mobil uygulaması “Find Starlink”, kullanıcıların uydu zincirlerini koordinatlara veya şehre göre takip etmelerine olanak tanıyor. Satellitemap.space, Starlink uydularının konumlarını görüntüleyen ve fırlatma tarihleri ​​ve son kurslar gibi ayrıntıları sağlayan küre benzeri bir harita sunar. Kullanıcılar, bir uydunun üzerinden ne zaman geçeceğini belirlemek için evlerini harita üzerinde işaretleyebilirler.

Starlink uyduları tarafından oluşturulan son hafif tren, birçok eyaletteki gözlemcilere büyüleyici ve alışılmadık bir manzara sağladı. SpaceX daha fazla uydu fırlatmaya devam ettikçe, gelecekte gece gökyüzünde daha da göz kamaştırıcı görüntüler görülebilir.

kaynaklar:

– “Starlink uydu treni — Nasıl görülür ve izlenir” – Uzay

– “Franklin Kasırgasından 50 Kat Daha Güçlü Devasa Şimşek Fışkırmaları – Porto Riko” – NatureWorldNews.com