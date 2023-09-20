Evrenin Harikasını Kenyalı Çocuklara Getiriyoruz

Kenyalı gökbilimci Susan Murabana, kırsal topluluklardaki çocuklara bilimin herkes için olduğunu gösterme görevinde. Murabana, fotoğrafçı kocası Daniel Chu Owen'ın yanı sıra bir teleskop ve şişirilebilir bir planetaryumla bu topluluklara seyahat ederek 300'e kadar çocuğa yıldızlar ve gezegenler hakkında eğitim veriyor. Bu girişim, gençleri astronomi ve bilim konusunda eğitmek ve onlara ilham vermek amacıyla Murabana tarafından kurulan bir sosyal girişim olan Gezici Teleskobu destekleyen gezi gelirleriyle finanse ediliyor.

Teleskoplara ve planetaryumlara erişim eksikliği, Kenya'daki birçok çocuğun karşılaştığı bir sorundur. Murabana, bu deneyimlerin ufuklarını genişleteceğini ve dünya görüşlerini genişleteceğini umuyor. Çocukları evrenin harikalarıyla tanıştırarak, onların dünya ve Kenya'nın ötesindeki fırsatlar hakkındaki meraklarını uyandırmayı ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

Kaynak: The Guardian

Doğum Desteği Yoluyla Anne Ölüm Oranlarının Ele Alınması

Austin, Teksas'ta tarihi bir Siyah üniversitesi olan Huston-Tillotson Üniversitesi, eyalette, özellikle de Siyah kadınlar arasında görülen yüksek anne ölüm oranlarıyla mücadele etmek için Boldly BLUE programını başlattı. Girişim, doğum sürecinde gerekli desteği sağlayacak doulaları, ebeleri ve emzirme danışmanlarını eğitmeyi amaçlıyor.

Üniversite, Orta Teksas'taki doğum uzmanlarının çeşitliliğini ve kullanılabilirliğini artırarak, doğum yapan bireylerin kültürel olarak uyumlu ve sürekli bakıma erişimini geliştirmeyi umuyor. Program başlangıçta doulaların eğitimine odaklanacak ve gelecek yıl emzirme danışmanları ve ebeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Bu hizmetlerin ücretsiz olarak sağlanması, daha fazla bireyin hamilelik ve doğum sırasında ihtiyaç duyduğu desteğe erişebilmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Kaynak: KUT

Bitmiş Pilleri Sürdürülebilir Kaynaklara Dönüştürmek

Ölü pillerin geri dönüştürülmesi, temiz enerjiye geçiş için sürdürülebilir pil üretiminin anahtarı olabilir. Avrupa'daki düzenlemeler, kapsamlı madencilik ihtiyacını en aza indirerek ve atığı en aza indirerek pil üretiminin çevresel etkisini azaltabilecek pil geri dönüşümünün artırılması için baskı yapıyor.

Daha önce lityum iyon pilin geri dönüşümü sınırlı ve zorluydu. Ancak Avrupa'daki yeni düzenlemeler, lityum iyon pillerin elektrikli araçlardan, e-bisikletlerden ve enerji depolama sistemlerinden toplanmasını ve geri dönüştürülmesini zorunlu kılıyor. Kurallar aynı zamanda katı metal geri kazanım hedeflerini de içermektedir. Bu düzenlemeler, kritik malzemelerden oluşan kapalı bir döngü oluşturmaya yönelik bir adım olarak görülüyor.

Bitmiş pillerden lityum, kobalt ve nikel gibi metallerin geri dönüştürülmesiyle yeni pillerin üretimi daha sürdürülebilir ve çevre dostu olabilir.

Kaynak: Grist