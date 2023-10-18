Sidney Üniversitesi'ndeki Araştırmacılar Süper Lenssiz Süper Çözünürlüklü Görüntüleme Yöntemi Geliştiriyor

Sidney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, süper çözünürlüklü görüntülemede bir devrim yaparak bunu süper bir merceğe ihtiyaç duymadan başardılar. Nature Communications dergisinde yayınlanan bu çığır açıcı yöntem, tıbbi görüntüleme ve sanat kimlik doğrulaması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilerleme potansiyeli taşıyor.

Nesnelerin yakından incelenmesi söz konusu olduğunda geleneksel optik yöntemlerin fiziksel sınırları vardır. Kırınım sınırı olarak bilinen bu sınır, ışığın dalga doğasına göre belirlenir. Bu, odaklanmış bir görüntünün, nesneyi gözlemlemek için kullanılan ışığın dalga boyunun yarısından daha küçük olamayacağı anlamına gelir.

Süper mercekler kullanarak bu sınırı aşmaya yönelik daha önceki girişimler, aşırı görme kayıpları ve merceklerin opaklığı nedeniyle sekteye uğramıştı. Ancak Sidney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kırınım sınırını neredeyse dört kat aşarak minimum kayıpla süper mercekleme elde etmenin yeni bir yolunu buldular. Başarılarının anahtarı süper merceği tamamen kaldırmaktı.

Yeni teknik, ışık probunun nesneden uzağa yerleştirilmesini ve hem yüksek hem de düşük çözünürlüklü bilgilerin toplanmasını içeriyor. Prob daha uzakta ölçüm yaparak yüksek çözünürlüklü verilere müdahale etmez. Bu yöntem, kaybolan veya kaybolan ışık dalgalarının seçici olarak güçlendirilmesi yoluyla nesnenin gerçekçi bir görüntüsünü üretir.

Bu atılımın çeşitli alanlara etkileri var. Mikroskopi alanında, süper çözünürlüklü mikroskopiyi geliştirerek kanser teşhisi, tıbbi görüntüleme, arkeoloji ve adli tıp alanlarında ilerlemelere yol açabilir. Ayrıca yapraklardaki nem içeriğinin daha yüksek çözünürlükle belirlenmesinde ve ileri mikrofabrikasyon tekniklerinde de kullanılabilir. Ek olarak, bu teknik, sanat eserindeki gizli katmanları ortaya çıkarmak için uygulanabilir ve potansiyel olarak sanat sahteciliğinin veya gizli eserlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Araştırmacılar deneylerini gerçekleştirmek için spektrumun görünür ve mikrodalga arasındaki bölgesinde terahertz frekansındaki ışığı kullandılar. Bu frekans aralığı, protein yapısı, hidrasyon dinamikleri ve kanser görüntüleme gibi biyolojik örnekler hakkında önemli bilgiler sağlar.

Genel olarak bu teknik, gözlemlenen şeyi bozmadan, nesneden güvenli bir mesafede kalarak yüksek çözünürlüklü görüntülemeye olanak tanır. Çeşitli alanlarda görüntülemede devrim yaratma potansiyeline sahiptir ve yüksek çözünürlüklü optik mikroskopi yapan herkesin ilgisini çekebilir.

Referans:

Tuniz, A. ve Kuhlmey, B. (2023). Yayılan yakın alanda sanal süper mercekleme yoluyla dalga boyu terahertz görüntüleme. Doğa İletişimi. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5