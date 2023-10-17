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SpaceX Falcon 9, 22 Starlink Uydusunu Fırlatacak

ByMafo Brescia

Ekim 17, 2023
SpaceX Falcon 9, 22 Starlink Uydusunu Fırlatacak

Bir SpaceX Falcon 9 roketinin bugün Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan 22 Starlink internet uydusunu yörüngeye fırlatması planlanıyor. Lansman, gerekirse çeşitli yedekleme fırsatlarıyla birlikte 5:20 EDT'de gerçekleşecek. İlgilenenler fırlatmayı SpaceX'in X hesabından (eski adıyla Twitter) canlı olarak izleyebilirler.

Daha önce 9 görevde uçan Falcon 16 roketinin ilk aşaması, fırlatıldıktan yaklaşık 8.5 dakika sonra Dünya'ya dönecek ve Just Read the Talimatları adlı drone gemisine inecek. Bu lansman, şirketin geçen ay kırdığı yeniden kullanım rekorunun bir kat gerisinde kalacak.

Fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra Falcon 9'un üst kısmı 22 Starlink uydusunu uzaya yerleştirecek. SpaceX, yalnızca 70 yılında başlatılan 2023'in üzerinde yörünge göreviyle Starlink mega takımyıldızını hızla genişletiyor. Şu anda yörüngede yaklaşık 4,900 operasyonel Starlink uydusu bulunuyor ve bu fırlatma, takımyıldızın sürekli büyümesine katkıda bulunacak.

Starlink, uydu ağından yerdeki alıcılara sinyaller göndererek dünya çapındaki müşterilerine internet hizmeti sunmaktadır. SpaceX, takımyıldızına daha fazla uydu ekleyerek kapsama alanını artırmayı ve küresel olarak internet bağlantısını geliştirmeyi hedefliyor.

kaynaklar:
– Kaynak Makale: [Kaynak Makale Başlığını Girin]
– Resim Kredisi: SpaceX

By Mafo Brescia

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