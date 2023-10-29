İnternet Bağlantısında Yeni Bir Dönem: SpaceX 23 Starlink Uydusunu Fırlattı

Küresel internet bağlantısı açısından heyecan verici bir gelişme olarak SpaceX, bu gece 23 Starlink uydusunu yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor. Bu, şirketin Falcon 9 roketinin günün ikinci görevi olacak ve fırlatma Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan saat 7:45'te (EDT) yapılacak. Ancak herhangi bir gecikme olması durumunda 8:17 ile 10:47 EDT arasında yedi yedekleme fırsatı mevcuttur.

Geleneksel internet sağlayıcılarının aksine Starlink, SpaceX'in dünya çapında erişilebilir ve yüksek hızlı internet hizmeti sunmayı amaçlayan iddialı mega takımyıldız projesinin bir parçasıdır. Takımyıldızı, özellikle yetersiz hizmet alan bölgelere internet bağlantısı sağlamak için birlikte çalışan binlerce küçük uydudan oluşuyor. Bugüne kadar konuşlandırılan 5,000'den fazla uyduyla SpaceX daha fazlasını da fırlatmayı planlıyor. Şu anda 12,000 uyduyu yerleştirme iznine sahipler ve ilave 30,000 uyduyu fırlatmak için onay başvurusunda bulundular.

Daha önce yedi başarılı fırlatma ve iniş gerçekleştiren Falcon 9'un ilk aşaması, A Shortfall of Gravitas adlı drone gemisine bir kez daha dikey iniş yapmayı deneyecek. İnişin kalkıştan yaklaşık 8.5 dakika sonra Atlantik Okyanusu'na gerçekleşmesi bekleniyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, 23 Starlink uydusu, kalkıştan yaklaşık 65.5 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek. Bu dağıtım, dünya çapında daha fazla insanın eğitim, iletişim ve girişimcilik dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için güvenilir internet bağlantılarına erişmesini sağlayarak genişleyen kümeye katkıda bulunacaktır.

Bu dönüm noktası olayına tanık olmak için izleyiciler SpaceX'in X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabını açabilirler. Canlı yayın, kalkıştan yaklaşık beş dakika önce başlayacak ve uydu konuşlandırması ve roket inişindeki teknolojik harikaya ön sırada yer verecek.

SSS:

S: Starlink nedir?

C: Starlink, SpaceX tarafından küresel internet bağlantısı sağlamak üzere konuşlandırılan küçük uydulardan oluşan bir mega takımyıldızıdır.

S: SpaceX kaç tane Starlink uydusu fırlattı?

C: Bugüne kadar SpaceX 5,000'den fazla Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine fırlattı.

Soru: Falcon 9 roketinin dikey inişinin amacı nedir?

C: Falcon 9'un ilk aşamasının dikey inişi, yeniden kullanılabilirliğe olanak tanıyarak uzay görevlerinin maliyetini azaltır.

S: Starlink uydusunun konuşlandırılmasını ve roket inişini nasıl izleyebilirim?

C: Etkinlik, SpaceX'in X'teki resmi hesabından (eski adıyla Twitter) canlı olarak yayınlanacak. Yayın kalkıştan yaklaşık beş dakika önce başlayacak.