SpaceX'in Starlink uydu takımyıldızı, Florida'dan 22 uydunun fırlatılmasıyla önemli bir yükseltme almak üzere. 9 Starlink internet uydusunu taşıyan Falcon 22 roketinin, 17 Ekim Salı günü saat 5:20 ET'de Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan (SLC-40) havalanması planlanıyor.

Bu özel fırlatma, roketin ilk aşama güçlendiricisinin 16. uçuşunu işaret etmesi nedeniyle dikkate değerdir. Güçlendirici daha önce GPS III Uzay Aracı 04, GPS III Uzay Aracı 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 ve sekiz Starlink görevi gibi görevleri destekledi. Bu etkileyici geçmiş performans, SpaceX roketlerinin yeniden kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini gösteriyor.

Aşama ayrılmasından sonra, ilk aşama güçlendirici atılmayacak, bunun yerine Dünya'ya geri dönecek. Kontrollü bir iniş gerçekleştirecek ve sonunda Atlantik Okyanusu'nda konuşlanacak olan Just Read the Talimatları Oku drone gemisine inecek. Bu iniş ve kurtarma çabası, SpaceX'in pahalı bileşenleri tek kullanımdan sonra atmak yerine yeniden kullanarak sürdürülebilir uzay araştırmalarına olan bağlılığının bir kanıtıdır.

Görevin gelişimini izlemek isteyenler için canlı yayın, kalkıştan yaklaşık beş dakika önce SpaceX'in resmi YouTube kanalı @SpaceX'te mevcut olacak. Bu, izleyicilere, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketinin havalanmasına ve ardından güçlendiricinin Atlantik Okyanusu'ndaki drone gemisine inişine tanık olmaları için ön sırada bir koltuk sağlayacak.

Her başarılı lansmanla birlikte SpaceX'in Starlink uydu takımyıldızı genişlemeye devam ederek küresel yüksek hızlı internet bağlantısını gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor.

kaynaklar:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)