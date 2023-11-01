SpaceX, Galileo Uydularını Fırlatmak İçin Avrupa Uzay Ajansı ile İşbirliği Yapıyor

Avrupa'nın uzay tutkusu, uzay araştırma yarışında ABD ve Çin'e ayak uydurmaya çalışırken bir engelle karşılaştı. Şubat 2022'de Rusya ile iş birliğinin sona ermesinin ardından Avrupa, uzay sektörünü destekleyecek alternatifler bulmakla boğuşuyor. Ariane 6 roketinin geliştirilmesinde yakın zamanda yaşanan bir gerileme, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) karşılaştığı zorlukları daha da ortaya çıkardı.

Bu aksaklıkları gidermek için SpaceX, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile işbirliği yapmak ve gelecek yıl dört adede kadar Galileo uydusunun fırlatılmasına yardımcı olmak için devreye girdi. Henüz Avrupa Komisyonu ve AB üye ülkelerinden nihai onayını almayan bu ortaklık, Avrupa'nın uzay çalışmalarında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

ESA'nın navigasyon direktörü Javier Benedicto, SpaceX'in her biri iki Galileo uydusu taşıyan iki Falcon 9 fırlatması yapmayı planladığını açıkladı. ABD'nin Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Çin'in Beidou'suna benzeyen Galileo takımyıldızı, tüm dünyaya yayılan temel navigasyon hizmetleri sağlıyor. Bu girişim, SpaceX'in gizli ekipman içeren AB uydularının fırlatılmasına ilk katılımının yanı sıra, 15 yıl içinde Galileo uzay aracının Avrupa dışından fırlatılacağı ilk örnek anlamına geliyor.

SpaceX ve ESA arasındaki işbirliği, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında, bu uydular aracılığıyla iletilen gizli bilgilerin korunmasına yönelik bir anlaşma yapılmasına ilişkin tartışmaları da ateşledi.

Avrupa'nın artık kullanımdan kaldırılmış olan Ariane 5 roketine ve Galileo fırlatmaları için Rus Soyuz'una olan güveni, kıtanın alternatif çözümler arayışına girmesine neden oldu. Ariane 6 roketi, teknik aksaklıklar nedeniyle gecikmelerle karşı karşıya kalsa da, gelecekteki Galileo uydu fırlatmalarını destekleme potansiyeline sahip.

Galileo takımyıldızının sürekli genişlemesiyle Avrupa, uzay yeteneklerini güçlendirmeyi ve küresel uzay endüstrisindeki rekabet gücünü korumayı hedefliyor. Dünya güçleri uzay araştırmalarında ilerlerken, Avrupa da gezegenimizin ötesinde gerçekleşen gelişmelere ayak uydurmak ve katkıda bulunmak için önündeki engelleri aşmaya çalışıyor.

FAQ

1. Galileo takımyıldızının amacı nedir?

GPS, Beidou ve GLONASS'a benzer Galileo takımyıldızı, küresel navigasyon hizmetleri sağlayarak kullanıcıların doğru konumlandırma ve gerçek zamanlı konum bilgilerini belirlemesine olanak tanır.

2. Galileo uydularını fırlatmak için kim işbirliği yapıyor?

SpaceX, Galileo uydularının yakında fırlatılması için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ortaklık kurdu.

3. Avrupa neden uzay sektörü için alternatifler arıyor?

Avrupa, Şubat 2022'de Rusya ile uzay sektöründeki iş birliğini sonlandırarak kıtayı alternatif ortaklıklar ve çözüm arayışlarına bıraktı.

4. SpaceX-ESA işbirliğinin sonuçları nelerdir?

Bu ortaklık, SpaceX'in ilk kez gizli ekipmanlarla AB uydularını fırlatması ve 15 yıl içinde ilk kez Galileo uzay aracı fırlatmalarında Avrupa dışındaki toprakların kullanılması anlamına geliyor.

kaynaklar: Wall Street Journal, Avrupa Uzay Ajansı