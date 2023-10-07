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SpaceX, Florida ve Kaliforniya'da Arka Plana İki Starlink Uydu Fırlatmaya Hazırlanıyor

ByMafo Brescia

Ekim 7, 2023
SpaceX, Florida ve Kaliforniya'da Arka Plana İki Starlink Uydu Fırlatmaya Hazırlanıyor

SpaceX, Falcon 9 roketiyle Starlink uydularını art arda iki kez fırlatmaya hazırlanıyor. İlk fırlatmanın 8 Ekim Pazar günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ndeki Doğu Uzay Fırlatma Kompleksi 4'ten (SLC-4E) yapılması planlanıyor. 21 Starlink uydusu, saat 12:23'te (PT) alçak Dünya yörüngesine konuşlandırılacak.

Yaklaşan lansman, daha önce Sentinel-14 Michael Freilich, DART, Transporter-6, Iridium OneWeb, SDA-7B ve sekiz Starlink misyonu dahil olmak üzere çeşitli görevleri destekleyen ilk aşama güçlendiricinin 0. uçuşunu işaret edecek. Aşama ayrımının ardından ilk aşama, Pasifik Okyanusu'nda konumlanan "Elbette Seni Hala Seviyorum" drone gemisine iniş girişiminde bulunacak.

Starlink uydularının ikinci partisi daha sonra 9 Ekim Pazartesi günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan (SLC-40) fırlatılacak. Planlanan kalkış saati 9:06 ET'dir.

İlk fırlatmaya benzer şekilde, ikinci fırlatma için Falcon 9'un ilk aşama güçlendiricisi, CRS-14, Mürettebat-22, Türksat 3B, Mürettebat-5, CRS-4, Eutelsat HOTBIRD 25G, mPOWER-a dahil olmak üzere daha önceki 13 görevde uçtu. , PSN SATRIA ve beş Starlink görevi. İlk aşamada Atlantik Okyanusu'nda konuşlu "A Shortfall of Gravitas" insansız hava aracına iniş girişiminde bulunulacak.

SpaceX, resmi web sitesinde her iki fırlatmanın canlı yayınını sunacak. Web yayını kalkıştan yaklaşık beş dakika önce başlayacak.

Özetle, SpaceX, Starlink uydularının arka arkaya iki fırlatılmasına hazırlanıyor; ilk fırlatma Kaliforniya'da, ikincisi ise Florida'da gerçekleşecek. Bu fırlatmalar, SpaceX'in Starlink uydu takımyıldızının devam eden konuşlandırılmasına katkıda bulunarak küresel internet kapsama alanı sağlayacak.

Tanımlar:
– Starlink: SpaceX tarafından inşa edilen ve küresel internet kapsama alanı sağlayan bir uydu internet takımyıldızı.
– Falcon 9: SpaceX tarafından geliştirilen ve üretilen, iki aşamalı yörüngeye fırlatma aracı.
– Alçak Dünya yörüngesi: Çoğu uydunun çalıştığı, Dünya yüzeyinden yaklaşık 2,000 kilometre (1,200 mil) uzaklıktaki uzay bölgesi.

kaynaklar:
– https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831
– https://www.spacex.com/

By Mafo Brescia

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