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SpaceX, Test Uçuşu Öncesi Starship Prototipini Yığınlıyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 17, 2023
SpaceX, Test Uçuşu Öncesi Starship Prototipini Yığınlıyor

SpaceX, uzay aracının ikinci test uçuşuna hazırlık amacıyla en son Starship prototipinin Starbase, Teksas'taki tesislerinde istiflenmesini tamamladı. Şirket, fırlatma lisansı almak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile birlikte çalıştıklarına ilişkin haberin yanı sıra, istifleme sürecine ilişkin fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.

FAA, Starship'in 20 Nisan'da gerçekleştirilen ilk test uçuşuna ilişkin soruşturmasını yakın zamanda tamamladı. Ne yazık ki görev sorunlarla karşılaştı ve araç kasıtlı olarak imha edildi. Ancak Elon Musk, motorlarının başarılı test atışlarıyla son Starship aracının teknik olarak uçuşa hazır olduğunu belirtti. SpaceX, fırlatmaya devam etmek için FAA'dan izin bekliyor.

Yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki Starship, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü rokettir. NASA'nın Satürn V ay roketinin itme kapasitesini aşıyor. Uzay aracı iki aşamadan oluşuyor; Starship olarak da adlandırılan üst aşama ve Süper Ağır olarak bilinen ilk aşama güçlendirici. Musk'a göre her iki bileşen de tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı ve bu, Mars kolonizasyonunu ekonomik olarak uygulanabilir kılmak için çok önemli bir faktör.

Bu, SpaceX'in bu özel Starship prototipini ilk kez istiflemesi değil. Ekip benzer bir operasyonu geçen ay tamamladı. Şirket, yaklaşan test uçuşunun hazırlıklarını sürdürürken, başarılı bir kalkış sağlamak için FAA ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor.

kaynaklar:
– Federal Havacılık İdaresi (FAA)
– SpaceX

By Vicky Stavropoulou

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