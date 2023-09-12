SpaceX Falcon 9 Roketini Starlink Uydularıyla Fırlatacak

SpaceX, Falcon 9 roketini Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 11 Eylül Pazartesi günü saat 11:57'de fırlatmayı planlıyor. Roket, SpaceX'in yüksek hızlı geniş bant uydu internet hizmetinin bir parçası olan 21 Starlink uydusunu taşıyacak.

İlk fırlatma ertelenirse SpaceX'in Salı ve Çarşamba günleri yedek fırlatma fırsatları olacak. Şirket, roketin ilk aşama güçlendiricisini, bu güçlendiricinin 11. uçuşu olacak olan Tabii ki Seni Hala Seviyorum adlı insansız hava aracına Pasifik Okyanusu'na indirmeyi hedefliyor.

Fırlatmanın canlı bir web yayını, kalkıştan yaklaşık beş dakika önce X'teki (eski adıyla Twitter) SpaceX profilinde mevcut olacak.

Starlink, SpaceX'in küresel bir uydu internet takımyıldızı yaratmaya yönelik iddialı projesidir. Her biri yaklaşık 260 kg ağırlığındaki bu küçük uydular, dünya genelinde yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet bağlantısı sağlamak için alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek. 21 ek uydunun konuşlandırılmasıyla SpaceX, büyüyen geniş bant internet hizmetini geliştirmek için Starlink filosunu genişletecek.

SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roket teknolojisi, roketin ilk aşamasını kurtarıp yeniden kullanarak uygun maliyetli uzay fırlatmalarına olanak tanır. Şirket, iticilerin iniş ve yeniden uçuşlarında önemli kilometre taşları elde ederek fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi ve uzaya erişilebilirliğin artırılması potansiyelini ortaya koydu.

Kaynaklar: SpaceX