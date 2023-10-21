SpaceX Falcon 9 Roketi 21 Starlink Uydusunu Fırlatacak

Bir SpaceX Falcon 9 roketinin 21 Starlink internet uydusunu Kaliforniya'nın Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngeye fırlatması planlanıyor. Fırlatma bugün sabahın erken saatlerinde yapılacak ve roket saat 3:47'de (EDT) kalkacak. Ancak zamanlama işe yaramazsa üç yedekleme fırsatı mevcuttur.

Lansman, daha önce Twitter olarak bilinen X üzerinden web üzerinden yayınlanacak ve yayın, kalkıştan yaklaşık beş dakika önce başlayacak. Her şey planlandığı gibi giderse, Falcon 9'un ilk aşaması güvenli bir şekilde Dünya'ya dönecek ve fırlatıldıktan yaklaşık 8.5 dakika sonra "Elbette Seni Hala Seviyorum" drone gemisine inecek. Bu özel roketin ilk aşaması halihazırda 16 uçuşu tamamladı; bu, SpaceX'in yeniden kullanım rekorundan sadece bir tanesi.

21 Starlink uydusu, Falcon 9'un üst kısmından fırlatıldıktan yaklaşık 62.5 dakika sonra konuşlandırılacak. Bu fırlatma, SpaceX'in 75'teki 2023. yörünge misyonuna işaret ediyor; şirket yıl sonuna kadar 100, 144'te ise 2024 uçuşa ulaşmayı hedefliyor.

SpaceX'in bu yılki ana odağı, küresel internet kapsama alanı sağlamayı amaçlayan Starlink mega takımyıldızını inşa etmek oldu. Starlink şu anda yaklaşık 4,900 operasyonel uydudan oluşuyor ve bu sayı gelecekte de artmaya devam edecek.

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kaynaklar:

– Uzay.com

– Azerhaber