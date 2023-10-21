SpaceX Falcon 9 Roketi 21 Starlink Uydusunu Yörüngeye Fırlatacak

SpaceX, bu sefer 21 Starlink internet uydusunu yörüngeye yerleştirmek için başka bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. Falcon 9 roketi, Cumartesi günü saat 3:47'de (EDT) Kaliforniya'nın Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalanacak. Herhangi bir gecikme olması durumunda, yedekleme fırsatları 4:23 EDT ile 6:00 EDT arasında kullanılabilir.

Fırlatma, kalkıştan yaklaşık beş dakika önce SpaceX'in X hesabından (eski adıyla Twitter olarak biliniyordu) yayınlanacak. Her şey planlandığı gibi giderse Falcon 9'un ilk etabı Dünya'ya dönecek ve fırlatıldıktan yaklaşık 8.5 dakika sonra "Elbette Seni Hala Seviyorum" drone gemisine inecek. Bu, söz konusu roketin ilk aşaması için 16. uçuş olacak ve şirketin yeniden kullanım rekoruna yalnızca bir uçuş eksik olacak.

Yaklaşık 62.5 dakika sonra 21 Starlink uydusu Falcon 9'un üst kısmından konuşlanacak. Bu fırlatma, SpaceX'in 75'teki 2023. yörünge görevi olacak; şirket, yıl sonuna kadar 100 uçuş ve 144'te 2024 uçuş hedefine ulaşmaya çalışıyor.

SpaceX'in Starlink projesi bu yıl ana odak noktası oldu; uçuşlarının yaklaşık %60'ı internet mega takımyıldızını genişletmeye adandı. Şu anda Starlink'te 4,900'e yakın çalışır durumda uydu bulunuyor ve bu sayı önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edecek.

Kaynak: SpaceX Görev Açıklaması