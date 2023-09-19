SpaceX Falcon 9 Roketi 17. Kez Rekor Fırlatılacak

SpaceX Falcon 9 roketi bu gece 17. kez fırlatılarak tarih yazmaya hazırlanıyor. Roket, SpaceX'in Starlink internet uydularından 22'sini taşıyacak. Fırlatmanın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan saat 10:47'de (EDT) gerçekleşmesi planlanıyor. İzleyiciler, SpaceX'in X'teki hesabından etkinliği canlı olarak izleyebilecek.

Her şey planlandığı gibi giderse Falcon 9'un ilk aşaması 8.5 dakika sonra Dünya'ya dönecek ve denizde konuşlanmış bir SpaceX drone gemisine inecek. Bu, Falcon 17 iticisinin 9. başarılı kalkış ve inişini işaretleyecek ve roketin yeniden kullanılabilirliği açısından yeni bir kilometre taşı oluşturacak. Şu anda yalnızca iki Falcon 9 iticisi 16 uçuş gerçekleştirdi.

Roketteki 22 Starlink uydusu, fırlatıldıktan yaklaşık 62.5 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek. Bu fırlatma aynı zamanda SpaceX için başka bir rekora da katkıda bulunacak; çünkü bu, SpaceX'in yılın 65. yörünge misyonu olacak ve 61'de kırılan 2022'lik önceki rekorunu geride bırakacak.

SpaceX bu yıl öncelikli olarak şu anda 4,700'den fazla operasyonel uydudan oluşan Starlink mega takımyıldızını genişletmeye odaklandı. Ancak şirket, 12,000 Starlink uydusunu fırlatma iznine sahip olduğu ve ek olarak 30,000 uydu için onay başvurusunda bulunduğu için bu sayıyı artırmaya devam etmeyi planlıyor.

Her başarılı fırlatma ve inişle SpaceX, roketin yeniden kullanılabilirliğinin önemini ve potansiyelini gösteriyor. Uzay teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ettikçe, uzay araştırmalarının geleceği her zamankinden daha parlak görünüyor.

kaynaklar:

– SpaceX görev açıklaması

– SpaceX'in X'teki hesabı (eski adıyla Twitter)