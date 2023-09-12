Falcon 9 Roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 21 Starlink Uydusunu Fırlattı

Bir Falcon 9 roketi Pazartesi gecesi Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla fırlatıldı ve Eylül ayının üçüncü kalkışı oldu. SpaceX'e ait olan roket, şirketin küresel internet hizmeti sağlama misyonu kapsamında 21 Starlink uydusunu taşıyordu. SpaceX, güvenilmez veya kullanılamadığı alanlarda internet erişimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Uyduların konuşlandırılmasının kalkıştan yaklaşık bir saat sonra gerçekleşmesi bekleniyordu. Daha önce 11 kez uçuş gerçekleştiren roketin ilk aşama iticisi, Pasifik Okyanusu'nda konumlanan drone gemisine başarıyla iniş yaptı.

Fırlatmadan hemen önce Kanadalı bir şirket olan Telesat, hem Vandenberg hem de Florida'daki görevler için SpaceX ile çoklu fırlatma anlaşması yaptığını duyurdu. Telesat, Falcon 14 roketi için 9 fırlatma satın aldı; bunların her biri, fırlatma başına alçak Dünya yörüngesine 18 Telesat Lightspeed uydusu taşıyor. Telesat lansman kampanyasının 2026'da başlaması planlanıyor ve küresel hizmetin 2027'ye ulaşması planlanıyor.

Telesat Lightspeed ağı, dünya çapında yüksek hızlı veri bağlantıları, yüksek düzeyde güvenli bağlantılar ve düşük gecikmeli geniş bant bağlantısı sağlayacak. Geçen ay Telesat, ana uydu yüklenicisi olarak hizmet vermek üzere MDA Ltd. ile bir sözleşme imzaladı.

Telesat Başkanı ve CEO'su Dan Goldberg, SpaceX'in güvenilirliğine ve yüksek fırlatma temposuna olan güvenini dile getirerek, Telesat Lightspeed'in fırlatılmasında harika bir ortak olacaklarını belirtti. SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, Telesat'ın takımyıldızını piyasaya sürmekten ve dünya çapındaki müşteriler için bağlantı yeteneklerini genişletmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Roket fırlatılması yalnızca SpaceX'e fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda işçiler için istihdam fırsatları da sağlıyor ve mürettebatı Central Coast'a getirerek yerel ekonomiyi güçlendiriyor.

Bu son lansmana ek olarak Vandenberg, daha önce ayın başında ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Geliştirme Ajansı için askeri uyduları yörüngeye taşıyan bir Falcon 9 roketi fırlatmıştı.

kaynaklar:

– [SpaceX](www.spacex.com)

– [Noozhawk](www.noozhawk.com)