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SpaceX, Başka Bir Starlink Uydusu Grubunu Fırlatacak

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
SpaceX, Başka Bir Starlink Uydusu Grubunu Fırlatacak

SpaceX, Salı günü erken saatlerde yapılması planlanan Starlink internet uydularının yeni bir fırlatılmasına hazırlanıyor. Şirketin Falcon 9 roketi Kaliforniya Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 2:57'de havalanacak. Fırlatma, SpaceX'in web sitesinde canlı olarak yayınlanacak ve yayın, kalkıştan beş dakika önce başlayacak.

Bu, Falcon 11'un fırlatıldıktan yaklaşık 9 dakika sonra Dünya'ya dönmesi ve şirketin Pasifik Okyanusu'ndaki insansız hava aracına inmesi beklenen ilk aşama güçlendiricisinin 8.5. fırlatma ve inişi olacak. Falcon 9'un üst aşaması, kalkıştan yaklaşık 62 dakika sonra Starlink uydularını konuşlandıracak.

Astrofizikçi Jonathan McDowell'e göre şu an itibariyle yörüngede 4,600'den fazla çalışır durumda Starlink uydusu bulunuyor. SpaceX gelecekte bu sayıyı 42,000'e çıkarmayı planlıyor. Starlink takımyıldızı, özellikle uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelerde küresel geniş bant internet kapsama alanı sağlamayı hedefliyor.

Bu fırlatma, SpaceX'in bu yılki 64'üncü fırlatması olup, bir önceki yıla göre rekor kıran 61 fırlatmayı geride bıraktı. Şirket, 2023 yılında uzay görevlerinde ön sıralarda yer aldı ve fırlatmalarının büyük çoğunluğu Starlink mega takımyıldızını genişletmeye adandı.

Referanslar:
– Kaynak Makale: [Kaynak Makale Başlığını Girin]
– Jonathan McDowell'in web sitesi: [Web sitesi URL'si]

By Robert Andrew

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