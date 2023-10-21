SpaceX, Falcon 9 Roketinin Sabah Erken Fırlatılacağını Duyurdu

SpaceX, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yaklaşan bir fırlatma işlemini duyurdu. Şirket, SLC-12E'den Falcon 47 roketinin fırlatılması için 21 Ekim sabahı 9:4'yi hedefliyor. Bu fırlatmanın amacı 21 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine yerleştirmek.

Fırlatmanın planlandığı gibi ilerlememesi durumunda SpaceX, yeniden planlama için 1:23 ile 3:11 arasında üç yedekleme fırsatı belirledi. Ek olarak, Cumartesi 26:2'dan Pazar 50:XNUMX'ye kadar altı ek yedekleme fırsatı daha mevcuttur.

İlgilenenler için SpaceX'in canlı yayınına lansmandan yaklaşık beş dakika önce erişilebilecek. Bu, izleyicilere gerçek zamanlı güncellemeler sunacak ve onların göreve ilerledikçe tanıklık etmelerine olanak tanıyacak.

Bu görevi destekleyecek güçlendiricinin önceki fırlatmalarda 15 kez kullanıldığını belirtmekte fayda var. Roketin ilk etabının, aşama ayrımının ardından Pasifik Okyanusu'ndaki Elbette Seni Hala Seviyorum Droneship'e inmesi bekleniyor. Bu yeniden kullanılabilirlik, SpaceX'in uzay araştırmalarının maliyetini azaltma ve onu daha sürdürülebilir hale getirme çabalarında önemli bir kilometre taşıdır.

Yerel etkiyle ilgili olarak, bu fırlatma sırasında herhangi bir ses patlaması duyulması beklenmiyor. Ses patlamaları rahatsız edici ve şaşırtıcı olabileceğinden, bu yakınlarda yaşayanlar için iyi bir haber.

Genel olarak, SpaceX'in sabahın erken saatlerinde yaptığı bu fırlatma, şirketin küresel uydu internet ağını geliştirme ve genişletme yönünde devam eden misyonunda ileriye doğru atılan bir adımı temsil ediyor.

Tanımlar:

– Falcon 9 roketi: SpaceX tarafından geliştirilen iki aşamalı yörüngesel fırlatma aracı. Uyduların ve faydalı yüklerin uzaya güvenilir ve güvenli bir şekilde taşınması için tasarlanmıştır.

– Starlink uyduları: Küresel geniş bant kapsama alanı sağlamak amacıyla SpaceX tarafından konuşlandırılan küçük uydulardan oluşan bir takımyıldız.

– Elbette Seni Hala Seviyorum Droneship: SpaceX tarafından denize roket iticilerinin indirilmesi ve kurtarılması için kullanılan otonom bir drone gemisi.

Kaynak: SpaceX (URL belirtilmedi)