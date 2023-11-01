Yeni Cargo Dragon CRS-29'un Lansmanı, Nihai Lansman Öncesi İşlemler İçin Ertelendi

NASA ve SpaceX, Cargo Dragon CRS-29 misyonunun Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) fırlatılmasının iki günlük ertelendiğini duyurdu. Başlangıçta 5 Kasım'da yapılması planlanan lansman artık 7 Kasım'da saat 9'da (EST) gerçekleşecek. NASA yetkililerine göre, ek süre, nihai fırlatma öncesi işlemlerin tamamlanmasına olanak tanıyacak.

Cargo Dragon CRS-29, ISS'ye yaklaşık 6,500 pound (yaklaşık 3,000 kg) malzeme, araştırma ve donanımdan oluşan etkileyici bir yük taşıyacak. Bu misyon, uzay araştırmalarının ve teknolojilerinin ilerlemesine katkıda bulunacak çeşitli bilimsel deneyleri ve ekipmanları içermesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Bu görevin öne çıkan özelliklerinden biri, alçak Dünya yörüngesinde yüksek hızlı iletişimi test edecek iki yönlü bir lazer dizisinin fırlatılmasıdır. NASA, astronotları 2025 veya 2026 yılına kadar ay yüzeyine indirmeyi amaçlayan Artemis programının bir parçası olarak iletişim yeteneklerini geliştirmeyi ve hızı artırmayı hedefliyor.

Cargo Dragon CRS-29'daki diğer deneyler arasında NASA'nın atmosferik dalgalar deneyi yoluyla Dünya atmosferindeki hava bozukluklarının incelenmesi yer alıyor. Ayrıca, ISS'de su geri kazanımına odaklanan bir Avrupa Uzay Ajansı araştırmasının yanı sıra, solunum sistemindeki mukus astarının ilaç dağıtımı üzerindeki etkisini araştıran bir ISS Ulusal Laboratuvarı deneyi de bulunmaktadır.

Ayrıca Oklahoma'nın Choctaw Ulusu tarafından yetiştirilen yadigâr tohumlar bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi fırsatı için ISS'ye gönderilecek. Bu girişimler, bilimsel bilgiyi ilerletmek ve gelecek nesillere ilham vermek için farklı kuruluşlar ve topluluklar arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

Görev başarılı bir şekilde başlatıldığında, Dragon uzay aracı 9 Kasım'da 12:XNUMX EST'den kısa bir süre önce ISS'ye yanaşacak. Bu önemli olay Space.com tarafından canlı olarak yayınlanacak ve izleyicilere bu önemli görevin ortaya çıkışına tanıklık etme fırsatı sunulacak.

SSS:

S: Cargo Dragon CRS-29 görevindeki iki günlük gecikmenin nedeni neydi?

C: Nihai lansman öncesi işlemlerin tamamlanmasına izin vermek için gecikme gerekliydi.

S: Cargo Dragon CRS-29 görevinin yükü nedir?

C: Cargo Dragon CRS-29, ISS'ye yaklaşık 6,500 pound (yaklaşık 3,000 kg) malzeme, araştırma ve donanım taşıyacak.

S: Bu görevde yer alan deneylerden bazıları nelerdir?

C: Deneyler, alçak Dünya yörüngesinde yüksek hızlı iletişimin test edilmesini, Dünya atmosferindeki hava bozukluklarının incelenmesini, ISS'deki suyun geri kazanımının araştırılmasını ve solunum sistemindeki mukus tabakasının ilaç dağıtımı üzerindeki etkisinin araştırılmasını içeriyor.

S: Bu misyon hangi eğitim fırsatlarını sağlıyor?

C: Misyon, STEM eğitimi ve iş gücü geliştirme fırsatı için Oklahoma'daki Choctaw Ulusu tarafından yetiştirilen yadigarı tohumları ISS'ye getirecek.