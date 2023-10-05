SpaceX, Yeni Starlink Uydularını Başlattı

SpaceX, 5 Ekim Perşembe günü yeni bir Starlink internet uydusu grubunu başarıyla alçak Dünya yörüngesine fırlattı. Falcon 9 roketi 22 Starlink uydusu taşıdı ve Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan (SLC-40) havalandı. . Bu, Falcon 9'un bu görevi destekleyen ilk aşama güçlendiricisinin sekizinci uçuşuydu.

Daha önce CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e ve dört Starlink misyonu gibi çeşitli görevleri başlatan roketin ilk etabı, aşama ayrımının ardından Atlantik Okyanusu'nda konuşlu Just Read the Talimatlarını Oku drone gemisine başarıyla iniş yaptı.

Starlink, Dünya çevresinde alçak yörüngede çalışan gelişmiş uydulardan oluşan bir takımyıldızdır. Kırsal ve uzak alanlar gibi güvenilir internet altyapısına sahip olmayan bölgeler de dahil olmak üzere dünya çapında yeterince hizmet alınamayan ve uzak bölgelere yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu fırlatma, hâlihazırda binlerce uydudan oluşan büyüyen Starlink takımyıldızına katkıda bulunuyor. Amaç, dünya çapında milyonlarca insan için küresel kapsama alanı sağlamak ve internet bağlantısını geliştirmektir. SpaceX, kapsama alanını genişletmek ve Starlink ağının performansını artırmak için daha fazla uydu fırlatmaya devam ediyor.

Bu 22 yeni uydunun başarılı bir şekilde konuşlandırılmasıyla SpaceX, dünyanın en ücra köşelerindeki insanlara bile yüksek hızlı internet erişimi sağlama misyonunu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor. Şirket, bağlantı seçeneklerinde devrim yaratarak ve dijital uçurumu kapatarak uydu internet sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi.

kaynaklar:

– SpaceX (URL sağlanmadı)

– Tanımlar: Starlink – yetersiz hizmet verilen ve uzak bölgelere yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet erişimi sağlamak için Dünya çevresinde alçak bir yörüngede çalışan son derece gelişmiş uydulardan oluşan büyük bir takımyıldızı.