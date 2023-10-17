SpaceX'in Bugün Lansmanı Yılın Uzay Sahili Rekoruna Eşleşiyor

Salı günü Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan planlanan SpaceX fırlatması, toplam 57 fırlatma ile Space Coast'un bir yıl içindeki fırlatma rekorunu kıracak. Saat 5:20'de yapılması planlanan fırlatma, SpaceX'in 22 Starlink internet uydusunu taşıyacak.

Bu yıl SpaceX, Canaveral veya Kennedy Uzay Merkezi'nden 53 görevle Florida'nın Uzay Sahili'ndeki birincil fırlatma sağlayıcısı oldu. Karşılaştırıldığında, United Launch Alliance (ULA) üç kez uçtu ve Relativity Space bir kez uçtu. SpaceX'in fırlatmalarının çoğunluğu, büyüyen Starlink takımyıldızı içindi ve bu fırlatma, Uzay Sahili'nden 31. Starlink misyonuna işaret ediyordu.

SpaceX, Starlink görevlerine ek olarak bu yıl, tamamı Kennedy Uzay Merkezi'nden olmak üzere Crew-6, Axiom 2 ve Crew-7 dahil olmak üzere ABD merkezli üç mürettebatlı görevi de başlattı. KSC ayrıca, NASA'nın bu güçlü roketi ilk kez kullandığı son Psyche lansmanı da dahil olmak üzere dört Falcon Heavy lansmanına da ev sahipliği yaptı.

Cuma sabahı Psyche lansmanı ile aynı akşam Starlink lansmanı arasında sadece sekiz saat 42 dakikalık bir farkla fırlatmaların hızı arttı. Bu, 1966'daki Gemini programı görevlerinden bu yana fırlatmalar arasındaki en kısa süre.

SpaceX, Space Launch Complex 40'tan yapılan fırlatmalarda çok sayıda geri dönüş rekoru kırdı; bunlara dört gün içinde iki görevin fırlatılması da dahil. Planlanan birkaç Starlink uçuşunun yanı sıra CRS-29 ikmal ve Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) misyonu gibi gelecekteki görevlerle birlikte, Doğu Sıradağları'nın bu yıl 70'in üzerinde fırlatma görmesi mümkün.

ULA ve Relativity Space gibi diğer lansman sağlayıcılarının da yıl sonundan önce potansiyel lansmanları var. ULA'nın başlangıçta Mayıs ayında fırlatılması planlanan yeni Vulcan Centaur roketi Aralık ayında uçabilir. Bu arada Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, New Glenn ağır kaldırma roketini 2024 yılı sonuna kadar piyasaya sürmeyi umuyor.

İleriye dönük olarak Space Coast'ta yüksek sıklıkta fırlatmaların devam etmesi, SpaceX ve ULA'nın fırlatma temposunu artırmayı hedeflemesi ve daha fazla şirketin pazara girmesi bekleniyor.

kaynaklar:

– 2023 Orlando Sentinel

– SpaceX'in bugünkü lansmanı, yılın Space Coast rekoruna eşit olacak (2023, 17 Ekim)