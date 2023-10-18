SpaceX Lansmanı 2023'te Space Coast Rekoruyla Eşleşiyor

Salı gecesi Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan yapılan SpaceX fırlatması, Uzay Sahili'nde bir yıl içinde en fazla fırlatma rekorunu egale etti. 22 Starlink internet uydusunu taşıyan fırlatma, 57'de görülen toplamla eşleşerek yılın 2022'nci lansmanı oldu.

SpaceX'in bu yılki fırlatmalarının çoğu, Starlink takımyıldızı için gerçekleşti; bu, Uzay Sahili'nden yapılan 31. Starlink misyonu. Bununla birlikte SpaceX, 2023'te Crew-6, Axiom 2 ve Crew-7 dahil olmak üzere tümü Kennedy Uzay Merkezi'nden olmak üzere ABD merkezli üç mürettebatlı görevi de uçurdu.

Cuma sabahı gerçekleştirilen son lansman ile Cuma akşamı Starlink lansmanı arasında yalnızca sekiz saat 42 dakikalık bir farkla fırlatmaların hızı artıyor. Bu, 1966'daki dört Gemini programı görevinden bu yana fırlatmalar arasındaki en kısa süre.

SpaceX, Space Launch Complex 40'tan yapılan fırlatmalarda dört günden kısa sürede iki fırlatma da dahil olmak üzere birçok geri dönüş rekoru kırdı. Şirketin daha fazla Starlink uçuşunun yanı sıra bir ikmal misyonu ve Kasım ayında NASA'nın Ticari Ay Yük Hizmetleri misyonlarının ilk başarılı lansmanı potansiyeli var.

Cape Canaveral'ı da içeren Doğu Bölgesi, mevcut hızın devam etmesi halinde yıl sonuna kadar potansiyel olarak 70'in üzerinde fırlatma görebilir. Relativity Space ve United Launch Alliance gibi diğer şirketlerin de lansmanları planlanıyor ve ULA, yıl sonundan önce ilk Vulcan Centaur uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Genel olarak, daha fazla şirketin roketlerini fırlatma rampalarına getirmesiyle Uzay Sahili'nin önümüzdeki yıllarda daha fazla fırlatma görmesi bekleniyor. ULA, Vulcan Centaur uçuşlarını ayda en az ikiye çıkarmayı planlarken, SpaceX'in hızının yavaşlaması pek mümkün görünmüyor.

kaynaklar:

– 2023 Orlando Sentinel. Tribune Content Agency, LLC tarafından dağıtılmaktadır.

– Alıntı: SpaceX'in fırlatılması, 2023 Ekim 18'te alınan yıl (18, 2023 Ekim) için Space Coast rekoruna eşittir.