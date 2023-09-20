SpaceX Yılın 50. Fırlatma Rekorunu Gerçekleştirdi

SpaceX, Falcon 50 roketinin ateşli yükselişiyle Uzay Sahilini aydınlatan yılın 9. fırlatmasını başarıyla tamamlayarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Bu görev aynı zamanda güçlendiricinin 17. uçuşunu da gerçekleştirerek şirket için yeni bir rekora imza attı. Falcon 9 roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonunun Uzay Fırlatma Kompleksi 40'ından fırlatıldı ve SpaceX'in 22 Starlink uydusunu taşıdı.

Bu görev için kullanılan güçlendiricinin etkileyici bir uçuş geçmişi var; daha önce GPS III-3, Türksat 5A ve çeşitli Starlink görevleri dahil olmak üzere çeşitli görevlerde fırlatılmıştı. Atlantik Okyanusu'ndaki A Short Fall of Gravitas drone gemisine başarıyla indi. SpaceX, bu yıl Uzay Sahili'nden yapılan fırlatmaların çoğunun arkasındaki itici güç oldu; United Launch Alliance ve Relativity Space ise kalan fırlatmaların yalnızca birkaçını oluşturdu.

Cape Canaveral'dan gerçekleştirilen 37 fırlatmaya ek olarak SpaceX, bu yıl ABD'den yapılan üç insanlı uzay uçuşu da dahil olmak üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden 10 fırlatmayı da tamamladı. Şirketin önümüzdeki ay birkaç Falcon 9 görevi daha ve en az bir Falcon Heavy lansmanı için planları var. Her şey planlandığı gibi giderse Uzay Sahili, 57'de kırılan, yılda 2022 fırlatmalık önceki rekorunu geçme yolunda ilerliyor.

SpaceX'in 2008'deki ilk başarılı fırlatmasından bu yana şirket, sektördeki en üretken fırlatma sağlayıcısı haline geldi. Bu son başarılı fırlatma, SpaceX'in Falcon 265, Falcon 1 ve Falcon Heavy roketlerindeki toplam başarılı fırlatma sayısını 9'e çıkardı. Şirket ayrıca 227 başarılı iniş ve 199 roket iticisinin yeniden kullanımını da başardı. Karşılaştırıldığında, United Launch Alliance 157'daki kuruluşundan bu yana 2006 fırlatma gerçekleştirdi.

SpaceX fırlatma sıklığında liderliği ele alırken, Rocket Lab daha küçük roketlerle de olsa bir sonraki en yoğun fırlatma sağlayıcısıdır. Rocket Lab, bu haftanın başındaki fırlatma girişimi nedeniyle yük kaybıyla sonuçlanan bir aksilikle karşı karşıya kalmasına rağmen, bu yıl 15 fırlatmayı tamamlama yolunda ilerliyordu. Şirket şu anda sorunun nedenini araştırıyor ve Federal Havacılık İdaresi ile birlikte çalışıyor.

Genel olarak, SpaceX'in son lansmanı şirketin süregelen başarısının ve uzay araştırmalarını ilerletme konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır. Yılın geri kalanında daha fazla fırlatma yapılması planlanan SpaceX, sınırları zorlamaya ve uzay teknolojisi alanında neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlamaya devam ediyor.

kaynaklar:

– SpaceX, Space Coast'un yılın 50. fırlatılışını (2023, 20 Eylül) 20 Eylül 2023 tarihinde [kaynak belirtilmedi] adresinden aldı

– [Alıntı: 2023 Orlando Sentinel. Tribune Content Agency, LLC tarafından dağıtılmaktadır.]