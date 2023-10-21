SpaceX Deorbit Burn için Starship Motor Testi Gerçekleştiriyor

SpaceX, Ship 26 Starship prototipindeki Raptor motorlarından birini çalıştırırken Starship uzay aracıyla ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Tek motor statik yangını olarak bilinen test, Starship'in yörüngeden çıkışında uçuşa benzer bir kalkışı göstermek amacıyla yapıldı. Yanığın videosu SpaceX tarafından X'te (eski adıyla Twitter) paylaşıldı.

Starship, SpaceX'in Süper Ağır birinci aşama güçlendirici ve Starship olarak bilinen üst aşama uzay aracından oluşan iddialı derin uzay taşıma sistemidir. SpaceX'in Raptor motoruyla desteklenen, Super Heavy için 33 ve Starship için altı motora sahip olan her iki öğe de tamamen yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Yeniden kullanım süreci, Starship araçlarını kalkıştan sonra güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndürmek için yörüngeden çıkma yanıklarını ve diğer motor ateşlemelerini içerir.

Starship, uzay görevleri sonrasında henüz güvenli bir iniş gerçekleştirememiş olsa da halen geliştirilme aşamasındadır. Araç, bu yılın Nisan ayında yapılan bir test uçuşu olan yalnızca bir kez tamamen istiflenmiş bir kalkış gerçekleştirdi. Bu uçuş, fırlatmadan kısa bir süre sonra karşılaşılan çeşitli sorunlar nedeniyle kontrollü bir patlamayla sonuçlandı.

SpaceX şimdi Booster 9 adı verilen bir Super Heavy ve Ship 25'in üst aşamasını içerecek olan ikinci Starship test uçuşuna hazırlanıyor. Her iki araç da statik yangın testlerinden geçmiş ve teknik olarak uçuşa hazır durumda. Ancak fırlatma gerçekleşmeden önce SpaceX'in düzenleyici engelleri aşmak için ABD Federal Havacılık İdaresi'nden fırlatma lisansı alması gerekiyor.

Genel olarak, SpaceX'in Starship prototipi için yaptığı son motor testi, yeni nesil uzay aracının geliştirilmesinde önemli ilerleme olduğunu gösteriyor. Yeniden kullanılabilirliğe odaklanan Starship, derin uzay yolculuğunda devrim yaratma konusunda büyük bir potansiyele sahip.

Tanımlar:

– Deorbit yanması: Dünya atmosferine yeniden girmek amacıyla bir uzay aracının yörüngesini yavaşlatmak ve değiştirmek için kullanılan bir manevra.

– Raptor motoru: SpaceX tarafından geliştirilen, yüksek performansı ve uzayda ve diğer gök cisimleri üzerinde çalışabilme yeteneğiyle bilinen sıvı roket motoru.

kaynaklar:

– (kaynak makale)