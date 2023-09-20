SpaceX Yılın 67. Roketini Fırlattı, Yeni Yeniden Kullanım Rekoru Kırdı

SpaceX, Salı gecesi yılın 67. roketini fırlatarak rekorlar kırmaya devam ediyor. Fırlatma iki nedenden dolayı önemliydi: Falcon 17'un ilk aşamasının 9. yeniden kullanımına işaret ediyordu ve SpaceX'in güçlendiricinin yeniden kullanımının sınırlarını zorlama yeteneğini gösteriyordu. Seri numarası 1058 olan bu güçlendirici daha önce 11 Starlink görevinde ve birkaç başka görevde uçmuştu.

SpaceX mühendisleri, itici aşınma ve yıpranmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı ve roketlerin en az 20 uçuş gerçekleştirebileceğine inanıyorlar. Yeniden kullanım sayısının yüksek olmasına rağmen SpaceX, Falcon 100 roketinin son 9 fırlatılışında yüzde 228 başarı oranını korudu. Bazı temel incelemeler ve bileşen değişimleri halen yapılıyor ve şirket, kendi Starlink uyduları için daha deneyimli güçlendiriciler kullanıyor.

Lansmanın ilginç yönlerinden biri de SpaceX'in minimalist yayın yaklaşımıydı. Starlink fırlatmaları için şirket artık yalnızca kalkıştan beş dakika önce başlayarak fırlatma kontrol merkezinden minimum ses içeren bir video yayını sağlıyor. Bu yaklaşım, SpaceX'in fırlatmaları rutin hale getirme ve kalkıştaki "sihri" ortadan kaldırma hedefiyle uyumludur. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, hiçbir zaman lansman web yayınlarının hayranı olmadı ancak şirketin çalışmalarını dış müşterilere sergilemenin değerini anlıyor.

Ancak şüpheli kararlardan biri, Musk'ın web yayınlarını YouTube yerine yalnızca edindiği sosyal ağ olan X üzerinden yayınlamayı tercih etmesidir. Bu, daha düşük kaliteli video çözünürlüğüne ve çevrimiçi izleyicilerin izleme deneyimini etkileyen diğer sorunlara yol açtı. Sonuç olarak, diğer platformların alternatif lansman yayınlarının Starlink lansmanı için daha büyük kitlelere sahip olduğu ortaya çıktı.

Buna rağmen SpaceX, roket fırlatmalarında ön saflarda yer almaya, yeni rekorlar kırmaya ve güçlendiricilerin yeniden kullanımının sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

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