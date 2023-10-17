Uluslararası Uzay İstasyonundaki Dış Sızıntı, NASA'yı Uzay Yürüyüşlerini Yeniden Planlamaya Yönlendiriyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) harici soğutucu sızıntısı nedeniyle yaklaşan uzay yürüyüşünün tarihini değiştirmek ve bir başkasını ertelemek zorunda kaldı. Sızıntının Rusya'nın Nauka modülüne bağlı bir yedek radyatörden kaynaklandığı belirtildi. Soğutma sıvısı mürettebat için zehirli veya tehlikeli olmasa da NASA, iç sistemlere girmesini ve zamanla ekipmanın bozulmasına neden olmasını önlemek için önlemler alıyor.

Bu durumun sonucunda 19 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan uzay yürüyüşü ileri bir tarihe ertelendi. Uzay yürüyüşü için planlanan görevler zamana duyarlı değil ve ISS operasyonlarını etkilemeyecek. Başlangıçta 30 Ekim Pazartesi günü yapılması planlanan ikinci uzay yürüyüşü planlandığı gibi ilerleyecek. Bu, NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli'nin istasyonun dışına ilk gezileri olacak. Uzay yürüyüşü sırasında, arızalı bir elektronik kutuyu çıkaracaklar ve bağlantı noktası kafesi Solar Alpha Döner Eklemindeki Döner Rulman Düzeneğini değiştirecekler, böylece uzay istasyonunun güneş panellerinin güneşi takip etmesini sağlayacaklar.

Bu arada, şu anda yeniden planlanmayı bekleyen başka bir uzay yürüyüşüne O'Hara ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Andreas Mogensen katılacak. Görevleri, mikroorganizmaların varlığını belirlemek için istasyonun dışından örnekler toplamaktır. Ayrıca yüksek çözünürlüklü bir kamerayı değiştirecekler ve gelecekteki uzay yürüyüşlerine hazırlık amacıyla bakım çalışmaları yapacaklar.

Bu, soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle ISS operasyonlarını etkileyen ilk olay değil. Geçen Aralık ayında, bir Soyuz uzay aracı küçük bir göktaşının çarpması sonucu soğutma sıvısı sızıntısı yaşadı ve bunun sonucunda NASA astronotunun ve iki Rus kozmonotun görev süresi altı ay uzatıldı. Nauka modülünün radyatöründeki son sızıntının nedeni hala bilinmiyor.

Kaynak: NASA

Tanımlar:

– Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS): Alçak Dünya yörüngesinde yer alan yaşanabilir bir uzay istasyonu. Ekiplerin bilimsel araştırmalar yaptığı ve deneyler yaptığı bir laboratuvar görevi görüyor.

– Soğutucu: ISS'nin soğutma sistemi gibi mekanik sistemlerdeki sıcaklıkları düzenlemek için kullanılan bir sıvı veya gaz.

– Uzay yürüyüşü: Astronotların uzaydayken uzay araçlarının dışında gerçekleştirdiği bir aktivite.

– Radyatör: Genellikle aşırı ısı üreten sistemlere takılan, ısıyı bir ortamdan diğerine aktaran bir cihaz.

– Yuvarlanma Rulman Grubu: Belirli mafsal sistemlerinde düzgün dönüş ve hareket sağlayan bir mekanizma. Bu durumda ISS güneş panellerinin dönmesini sağlar.