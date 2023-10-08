Etkileşen Gökadaların Çarpıcı Görüntüsü: Arp 142

Etkileşen bir gökada çifti olan Arp 142, Haziran 2013'te yakalandı ve Suyılanı takımyıldızı yönünde 326 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Yakın zamanda Avrupa Uzay Ajansı tarafından sergilenen görüntü, bir yumurtayı koruyan kuş benzeri bir figürün yanılsamasını sunarak izleyicilerin bunun bir sinek kuşuna mı, penguene mi yoksa sahile doğru sürünen sinsi bir domuz balığına mı benzediği konusunda tahmin yürütmesine neden oluyor.

İnsanların ilgisiz nesnelerdeki tanıdık nesneleri veya desenleri görme eğilimi olan bu inanılmaz pareidolia görüntüsü, iki galaksi arasındaki çekimsel etkileşim tarafından yaratılmıştır. İki gökada NGC 2936 ve NGC 2937 olarak adlandırılmıştır; NGC 2936 standart sarmal gökada ve NGC 2937 küçük eliptik gökadadır.

İki galaksi birbirine çok yaklaştığında yerçekimi çarpıklaşmaya ve birbirini etkilemeye başlar. Bazı durumlarda galaksiler birleşiyor, bazılarında ise birbirlerini parçalıyor. Daha büyük sarmal gökada NGC 2936, kuş illüzyonundaki bir "göze" benzeyen parlak çekirdeğinin kalıntılarını sergiliyor. Ancak sarmal kolları artık kuşun vücudunda çarpık mavi ve kırmızı çizgilere dönüşmüştür.

Bu görüntü, bilim adamlarının tuhaf galaksileri kataloglamak için Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanması nedeniyle yeniden dikkat çekti. Arp 142, Tuhaf Gökadalar Atlası'nın bir parçası olarak Hubble'ın Gelişmiş Araştırma Kamerası tarafından gözlemlenen tuhaf gökadalar kataloğuna eklendi. İlk olarak 1966 yılında Amerikalı gökbilimci Halton Arp tarafından yayınlanan bu katalog, etkileşim halindeki ve birleşen galaksilerden oluşuyor.

Arp 142'nin görüntüsü, Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 tarafından görünür ve kızılötesi ışık kombinasyonu kullanılarak elde edildi. Bu kamera, 2009 yılında Atlantis uzay mekiğinin son bakım görevi sırasında kuruldu ve Hubble Uzay Teleskobu o zamandan beri ziyaret edilmedi. .

Kaynaklar: ESA, NASA