Erken Evrende Düşük Kütleli, Geniş Hatlı AGN'nin Belirlenmesi

Süper kütleli kara delikler (SMBH'ler), büyük galaksilerin merkezinde ortak bir özelliktir. Ancak bu devasa kara deliklerin erken evrendeki kökenleri bir sır olarak kalıyor. Bir teori, SMBH'lerin, birikim diskleri aracılığıyla kütle biriktirerek daha küçük atalardan büyüdüğünü öne sürüyor. "Tohum" olarak bilinen bu daha küçük kara deliklerin kütleleri, Güneş'in kütlesinin 100 ila 100,000 katı arasında değişmektedir. Ancak en eski SMBH'leri gözlemlerken araştırmacılar Güneş'in kütlesinin yaklaşık bir milyar katı kütleler buldular. Bu gözlemler en parlak kuasarlara yöneliktir; peki erken evrende var olabilecek daha sönük kuasarları ve daha düşük kütleli kara delikleri nasıl bulabiliriz?

Araştırmacılar bu zorluğun üstesinden gelmek için James Webb Uzay Teleskobu'na (JWST) yöneliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, JWST'nin yakın kızılötesi dalga boylarındaki hassasiyetini kullanarak, Büyük Patlama'dan yaklaşık bir milyar yıl sonra, z>5 kırmızıya kaymada iki aktif galaksi çekirdeğini (AGN) tanımladı. CEERS 2782 ve CEERS 746 olarak bilinen bu AGN, Kozmik Evrim Erken Yayın Bilimi (CEERS) programından NIRSpec spektroskopisi aracılığıyla tanımlandı.

Araştırmacılar, bu AGN'lerin spektrumlarını inceleyerek önemli emisyon çizgilerini analiz edebildiler ve her iki nesnenin de geniş hatlı AGN olduğunu belirleyebildiler. Yazarlar AGN ile yıldız oluşturan galaksileri birbirinden ayırmak için çizgi oranı diyagramlarını kullandılar. Ancak bu diyagramlar, yüksek kırmızıya kayma ve düşük metaliklik nedeniyle CEERS 2782 ve CEERS 746'yı kesin olarak sınıflandıramadı. Ek olarak yazarlar, Ha emisyon çizgisini kullanarak bu AGN'lerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerin kütlesini hesapladılar. Gaz ve tozdan kaynaklanan engelleme, bu ölçümleri etkileyebilir ve potansiyel olarak kara delik kütlesinin olduğundan az tahmin edilmesine neden olabilir.

CEERS 2782 ve CEERS 746'nın keşfi, yerel AGN gözlemleri ile yüksek kırmızıya kaymalı kuasarlar arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı oluyor. Bu soluk, yüksek kırmızıya kaymalı AGN, erken evrene ve süper kütleli kara deliklerin oluşumuna dair değerli bilgiler sağlıyor. James Webb Uzay Teleskobu evrendeki daha fazla gizli canavarı açığa çıkarmaya devam ederken, biz de yakında bu devasa gök cisimlerinin kökenlerini çevreleyen gizemleri çözebiliriz.

kaynaklar:

– Dale D. Kocevski, Masafusa Onoue, Kohei Inayoshi, ve diğerleri. "Gizli Küçük Canavarlar: Düşük Kütleli, Geniş Çizgili AGN'nin z > 5'te CEERS ile Spektroskopik Tanımlanması." Astrophysical Journal Letters, Cilt 919, Sayı 1 (2021).

– Görüntü kaynağı: Yayınlanan makaleden Şekil 1 ve Şekil 2.