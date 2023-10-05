Güney Koreli Araştırmacılar Hükümetin Araştırma Bütçesinde Önerilen Kesintileri Protesto Etti

Güney Kore'nin bilim camiası, hükümetin 2024 yılı için federal araştırma bütçesinde önemli kesintiler yapılması yönündeki teklifinin ardından ayağa kalktı. Ülke, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yönelik yüksek düzeyde hükümet harcamasıyla biliniyordu, ancak bu duyuru nadir görülen bir olaya yol açtı. araştırmacılar arasında isyan çıktı.

Bilimsel sendikalar ve dernekler bu kesintileri protesto etmek için güçlerini birleştiriyor; Ulusal Bilim ve Teknoloji Araştırma Birliği halkın desteğini kazanma umuduyla basın toplantıları, mitingler düzenliyor ve Ulusal Meclis'e yazı yazıyor. Planlara karşı çıkan açık mektuplar da çeşitli kesimler tarafından kaleme alındı.

Güney Kore'deki Bilim ve BİT Bakanlığı (MSIT), 22 Ağustos'ta kesintileri duyurdu; bu, otuz yılı aşkın bir süredir ilk kez bilim finansmanının özel olarak hedeflendiğine işaret ediyordu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, Güney Kore'nin Ar-Ge bütçesi 4.5'te GSYİH'nın %2023'inden fazlasını oluşturuyordu ve ülkenin başkanı daha önce Ar-Ge harcamalarını %5'te tutma planlarını açıklayarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmişti. araştırma açısından dünyanın en iyi beş ülkesi.

MSIT, hükümetin Ar-Ge sistemini daha verimli hale getirmeyi hedeflediğini belirterek kararını savundu. Önerilen kesintiler, düşük performans gösteren projeleri ortadan kaldıracak ve araştırma altyapısı ve ekipmanı gibi dolaylı maliyetleri azaltacaktır. Bakanlık, uluslararası işbirlikçi projeler lehine temel araştırmalara verilen desteği azaltırken yapay zeka ve yarı iletkenler gibi belirli alanlara yatırımı artırmayı planlıyor.

Hükümet, Koreli bilim adamlarının yurt içinde veya yurt dışında Avrupa ve ABD'deki kadar işbirliği yapmadığını savunuyor. Böylece uluslararası araştırma değişimi bütçesini genişletmeyi planlıyor. Ancak bazı araştırmacılar, uluslararası işbirliklerinin finansmandan daha fazlasını gerektirdiğini ileri sürüyor ve altyapı ve sürekli destek ihtiyacını vurguluyor.

Önerilen bütçe kesintileri, uzun vadeli işbirliği ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) mezunlarının gelecekteki beklentileri hakkında endişelere neden oldu. Zaten STEM kariyerlerinin daha az istikrarlı ve kazançlı olduğuna dair bir algı var ve bu kesintiler bu algıyı güçlendirebilir. Üstelik kesintiler uygulanmasa bile moral ve geleceğe olan güvenin zedelenmesi zaten yaşanmış oluyor.

kaynaklar:

– OECD