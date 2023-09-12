Curiosity Rover Mars'taki Keşiflerine Devam Ediyor

NASA tarafından Mars'ta konuşlandırılan Curiosity gezgini, yeni bir keşif hafta sonuna başlıyor. Gezici, Mars manzarasının yakından incelenmesi fırsatından yararlanarak çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunacak.

Hafta sonu planı, ilk sol'da temas bilimini, ikinci sol'da sürüşü ve üçüncü sol'da uzaktan bilimi içeriyor. Bu aktivite modeli, Curiosity'nin yolculuğu boyunca birçok hafta sonu tekrarlandı, ancak sürekli değişen arazi, her zaman keşfedilecek yeni bir şeyin olmasını sağlar.

İlk sol, geziciye yakın konumdaki iki hedefin analiz edilmesini içerecek. 'Hydra' adı verilen ilk hedef, Alfa Parçacık X-ışını Spektrometresi (APXS) ve Mars El Lens Görüntüleyicisi (MAHLI) tarafından incelenmeden önce Toz Giderme Aracı (DRT) ile fırçalanacak. 'Dodoni' adı verilen ikinci hedef, APXS ve MAHLI tarafından da incelenecek olan yükseltilmiş dirençli bir özelliktir.

Ek olarak, Kimya ve Kamera (ChemCam) ve Direk Kamera (Mastcam) cihazları, Gediz Vallis Sırtı'nın üst kısmını belgelemenin yanı sıra, Lazer Kaynaklı Kırılma Spektroskopisi (LIBS) kullanarak yakındaki 'Tassos' adlı başka bir ana kayayı incelemeye devam edecek. Mastcam ayrıca Orinoco tepesini ve 'Rouskio' adı verilen katmanlı bir bloğu da gözlemleyecek.

İkinci sol, Thassos ile aynı bloktaki karanlık bir damarın LIBS analizi, doğu krater kenarının görüntülerini yakalayan mozaikler ve yakındaki çalışma alanı ile 'Milos' adı verilen başka bir dirençli hedefin gözlemleri de dahil olmak üzere sürüş öncesi bilim etkinliklerine odaklanacak. Çevresel sensörler ayrıca toz şeytanı aktivitesini izleyecek ve atmosferik opaklığı ölçecek.

Üçüncü sol, toz şeytanı araştırması ve öğle vakti ufuk üstü bulut filmi gibi uzaktan bilimsel gözlemleri içerecek. ChemCam, görüntüleme için bir hedef seçmek amacıyla Artan Bilim Toplama için Otonom Araştırma (AEGIS) yazılımını kullanacak. Curiosity aynı zamanda sabahın erken saatlerinde atmosferik karakterizasyonu da gerçekleştirecek.

Curiosity, Mars yüzeyinde inişli çıkışlı yolculuklarına devam ederken, bilim insanları da komşu gezegenimizin devam eden keşifleri için sağlamaya devam edeceği değerli verileri ve görüntüleri sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:

– NASA/JPL-Caltech – Resim kaynağı: NASA/JPL-Caltech – Bu kaynak makale, Curiosity'nin Mars'taki hafta sonu planı hakkında bilgi sağladı.

– Terimlerin tanımları:

– Sol: Dünyadaki 24 saat 39 dakikaya eşdeğer olan bir Mars günü.

– Temas bilimi: Fırçalama veya delme gibi Mars yüzeyiyle doğrudan fiziksel teması içeren bilimsel faaliyetler.

– APXS: Alfa Parçacık X-ışını Spektrometresi, kayaların ve toprağın elementel bileşimini belirlemek için kullanılan bir Curiosity aracıdır.

– MAHLI: Mars El Lens Görüntüleyicisi, Curiosity'de Mars kayalarının ve toprağının yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalayabilen bir kamera.

– ChemCam: Kayaların ve toprağın bileşimini uzaktan analiz etmek için lazer kaynaklı plazma spektroskopisini kullanan Kimya ve Kamera cihazı.

– Mastcam: Mast Kamera, Curiosity üzerinde Mars yüzeyinin panoramik ve stereoskopik görüntülerini sağlayan bir kamera sistemi.

– LIBS: Lazerle İndüklenen Parçalanma Spektroskopisi, ChemCam tarafından kayaların ve toprağın bileşimini analiz etmek için kullanılan bir tekniktir.

– ENV: Curiosity'deki atmosferik koşulları ve diğer çevresel faktörleri ölçen çevresel sensörler.

– AEGIS: Artan Bilimi Toplamak için Otonom Araştırma, ChemCam tarafından görüntüleme hedeflerini otonom olarak seçmek için kullanılan yazılım.