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Ödül Etkinliğinde Kadınların Kendine Değeri ve Güçlenmesi Vurgulandı

ByMafo Brescia

Ekim 21, 2023
Ödül Etkinliğinde Kadınların Kendine Değeri ve Güçlenmesi Vurgulandı

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'ndaki (ISRO) Aditya L1 güneş enerjisi misyonunun proje direktörü Nigar Shaji'ye göre, kadınların kendi değerlerinin farkına varmaları ve büyümelerini sınırlayan toplumsal koşulların üstesinden gelmeleri gerekiyor. Tiruchi'deki 'Kadın Mükemmelliği ve Girişim Ödülleri ve Bilgi Paylaşımı' etkinliğinde konuşan Shaji, başarılı kadınları övdü ve kadınların kendilerini güçlendirmesinin önemini vurguladı.

Tiruchirappalli Bölgesel Mühendislik Koleji - Bilim ve Teknoloji Girişimcileri Parkı (TREC-STEP) tarafından düzenlenen etkinlik, Avrupa Birliği destekli Cinsiyet Etkinleştirici İnovasyon ve Cinsiyet Etkinleştirme Ağı tarafından finanse edilen, iklim girişimleri için sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye yönelik bir projenin parçasıydı. Girişimcilik (GENIE).

Shaji, Ocak 1'te L1 Lagrange noktasına doğru yörüngeye başlaması planlanan Aditya L2024 misyonunun ilerleyişini anlattı. Lagrange noktaları, nesnelerin sabit kaldığı uzaydaki konumlardır. Shaji'nin konuşmasında kadınların eğitim alması, mali açıdan bağımsız olması ve çocuklarını cinsiyete bakılmaksızın herkese saygı gösterecek şekilde yetiştirmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca çevre dostu teknolojinin benimsenmesinin ve iklim girişimlerindeki girişimcilerin çevrenin korunmasına katkısının önemini vurguladı. Shaji, zorluklar olsa da değişim fırsatlarının da olacağını belirtti.

ISRO'nun başarısının ardındaki ekip çalışmasının altını çizen Shaji, kuruluşun bireylerin yaşamlarını güçlendirme ve iyileştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Etkinlik, Tamil Nadu'nun dört bir yanından 30 iş kadınına başarılarının takdir edildiği ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Ödül töreninin yanı sıra program kapsamında kadın girişimcilere yönelik dijital pazarlama konusunda oryantasyon kursu da düzenlendi.

Genel olarak etkinlik, kadınların başarılarını kutlamak için bir platform görevi görürken aynı zamanda onlara kendi değerlerini benimsemeleri ve kişisel ve mesleki gelişimleri için çabalamaları konusunda ilham verip teşvik etti.

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By Mafo Brescia

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