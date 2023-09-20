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Hindistan'ın Aditya L1 Misyonu Uzaydan Gelen Güneş Rüzgarını İncelemeye Başlıyor

ByGabriel Bota

Eylül 20, 2023
Hindistan'ın Aditya L1 Misyonu Uzaydan Gelen Güneş Rüzgarını İncelemeye Başlıyor

Hindistan'ın Aditya L1 misyonu, uzaydan gelen güneş rüzgârındaki enerjik parçacıkları başarıyla incelemeye başladı. Misyon, bu çalışmayı Aditya Solar rüzgar Parçacık Deneyi (ASPEX) yükünün bir parçası olan Supra Termal ve Enerjik Parçacık Spektrometresini (STEPS) kullanarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
STEPS, Uzay Uygulama Merkezi'nin (SAC) desteğiyle Fiziksel Araştırma Laboratuvarı (PRL) tarafından geliştirildi ve 10 Eylül'den bu yana Dünya'nın manyetik alanı içerisinde çalışıyor. Aditya L1, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon km uzaklıktaki Lagrange 1.5 noktasına dört aylık yolculuğunu yaparken cihaz uzaydan çalışmaya devam edecek.
STEPS'in temel amacı enerjik parçacıkların çevresini L1 noktasındaki konumundan incelemektir. Bu veriler, uzay varlıklarının sağlığının ve performansının iyileştirilmesine yardımcı olacak ve uzay havasının zaman içinde nasıl değiştiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.
STEPS, farklı yönleri gözlemleyen ve supratermal ve enerjik iyonları ölçen altı sensörden oluşur. Bilim adamları, Dünya'nın yörüngeleri sırasında veri toplayarak, özellikle Dünya'nın manyetik alanının varlığında, gezegeni çevreleyen parçacıkların davranışlarını analiz edebilirler.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından 2 Eylül'de başlatılan Aditya-L1 misyonu, Trans-Lagrangean Nokta 1 Ekleme (TL1I) manevrasını kullanarak L1 noktasına ulaşmayı hedefliyor. L1 noktası güneş gözlemleri için önemlidir ve iki nesne arasındaki çekim kuvvetlerinin birbirini dengelediği, uzay aracının daha uzun süre sabit bir konumda kalmasına olanak sağladığı yerdir.
(Kaynak: PRL ve SAC, URL belirtilmedi)

By Gabriel Bota

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