Ekim 2023'te Mutlaka İzlenmesi Gereken Gök Olayları

Ekim ayı, yıldız gözlemcilerini ve astronomi meraklılarını memnun edecek bir dizi nefes kesici gök olayını beraberinde getiriyor. Meteor yağmurlarından gezegen gözlemlerine kadar herkesin keyif alacağı bir şeyler var. Ekim 2023'te mutlaka izlenmesi gereken gök olaylarının tam listesi:

Draconid Meteor Yağmuru (8-9 Ekim): Draconid Meteor Yağmuru, tarihsel olarak daha ılımlı olmasına rağmen, ideal koşullar altında saatte 10'a kadar meteor vaat ediyor. Gökyüzü gözlemcileri bu görüntüyü 8 Ekim akşamından 9 Ekim sabahının erken saatlerine kadar kuzeybatıdan izleyebilir. Deneyimi geliştirmek için meraklıların, en iyi görüntülemeyi sağlayacak, milli park gibi karanlık gökyüzüne sahip bir konum bulmaları teşvik ediliyor. Ay Venüs'le Buluşuyor (10 Ekim): Gökyüzünün üçüncü en parlak nesnesi Venüs, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde doğu gökyüzünde Ay'ın yanında görünecek. Gözlemciler, her iki gecede de Venüs'ün yanında parıldayan Regulus'un görülebileceği şekilde, Ay'ın yakınında Venüs'ü görebiliyor. Halkalı Güneş Tutulması (14 Ekim): Ayın en çok beklenen olayı olan halkalı güneş tutulması, 14 Ekim'de tamlık yolundaki gökyüzü gözlemcilerini büyüleyecek. "Ateş çemberi" olarak adlandırılan bu olağanüstü olay, Kaliforniya da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinden görülebilecek. Nevada, New Mexico, Arizona, Colorado, Utah ve Teksas. Meraklılar saat 11:XNUMX ET civarında başlayacak tutulmaya tanıklık etmeye hazırlanırken konaklama yerlerine yoğun talep var. Yolun dışında kalanlar için kısmi tutulma hala nefes kesici bir manzara sunacak veya alternatif olarak NASA, çevrimiçi izleyiciler için canlı yayın sağlayacak. Orionid Meteor Yağmuru (21-22 Ekim): Orionid Meteor Yağmuru 21-22 Ekim tarihleri ​​arasında gece gökyüzünü süsleyerek gece yarısı ile şafak arasında zirveye ulaşırken, yıldızları hayranlıkla izlemeye hazırlanın. Halley kuyruklu yıldızından kaynaklanan bu kayan yıldızlar, hızlı hareketleriyle gözlemcileri şaşkına çeviriyor. Ayın parlaklığı görüş mesafesini etkilese de, bu muhteşem olayı görmek için karanlık gökyüzüne sahip bir parka gitmek çabaya değer. Venüs En Büyük Uzamaya Ulaşıyor (23 Ekim): 23 Ekim'de güneşten ikinci gezegen olan Venüs en büyük uzamasına ulaşacak ve bu canlı gök cismini gözlemlemek için yılın en iyi zamanlarından biri olacak. Venüs, saat 7:XNUMX ET civarında güneşin parıltısından en uzakta olacak ve gökyüzü tutkunlarına onun güzelliğine hayran kalmaları için önemli bir fırsat sunacak.

Bu olaylar evrenin harikalarını hatırlatıyor ve insanlara evrenin güzelliğini takdir etme fırsatı sunuyor. O halde teleskoplarınızı alın ve bu nefes kesen kozmik gösterilerin keyfini çıkarmak için rahat bir yer bulun. Mutlu yıldız izleme!

kaynaklar:

– Hindustan Times