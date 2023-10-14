Cumartesi Günü Nadir 'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması Gerçekleşecek: Bilmeniz Gerekenler

Milyonlarca Amerikalı bu Cumartesi nadir görülen bir astronomik olaya tanık olma fırsatına sahip olacak: "ateş çemberi" şeklindeki halkalı güneş tutulması. Bu olay, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi, Güneş'ten daha küçük görünmesi ve halka benzeri bir etki yaratmasıyla ortaya çıkar.

NASA'ya göre güneş tutulması, aralarında Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Teksas'ın da bulunduğu ABD'nin birçok eyaletinde görülebilecek. Kaliforniya, Idaho, Colorado ve Arizona'nın bazı kısımları da onu görme şansına sahip olacak. Ayrıca tutulma, Brezilya'nın Natal kıyısı açıklarında sona ermeden önce Meksika, Belize, Honduras ve Panama dahil olmak üzere Orta Amerika'nın yanı sıra Kolombiya'da da görülebilecek.

Tutulma, Oregon'da sabah 9:13 civarında başlayacak ve hava koşulları izin verdiği sürece Teksas'ta öğleden sonra 12:03 CDT civarında sona erecek. NASA, bilim adamlarıyla yapılan konuşmaların ve ülke çapındaki teleskoplardan görüntülerin yer aldığı etkinliği canlı yayınlayacak. İzleyiciler canlı yayını NASA'nın YouTube kanalından veya özel web sayfasının üst kısmından izleyebilir.

Güneş tutulmasını güvenli bir şekilde gözlemlemek için tutulma gözlükleri veya bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir görüntüleyici kullanılması önemlidir. Bu koruyucu gözlükler güneşten gelen zararlı ışınları filtreleyerek izleyicilerin gözlerine zarar vermeden göksel manzaraya tanıklık etmelerine olanak tanıyor.

Cumartesi günkü halkalı güneş tutulması, tam tutulmadan farklı olduğunu ve ikincisinin Nisan ayında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtmekte fayda var. Bu, birçok Amerikalı için birkaç yıl boyunca bir “ateş çemberine” tanık olmak için son fırsat olacak.

kaynaklar:

-NASA

– Resim: YouTube (NASA kanalı)