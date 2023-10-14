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Ekim 2023'teki Halkalı Güneş Tutulması ve Diğer Gök Olayları

ByGabriel Bota

Ekim 14, 2023
Ekim 2023'teki Halkalı Güneş Tutulması ve Diğer Gök Olayları

Surya grahan olarak bilinen güneş tutulması 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek. Bu doğal olay, ayın güneşin önünde hareket ederek ışığını bir an için engellemesiyle meydana geliyor. Yaklaşan güneş tutulması, 'ateş halkası' güneş tutulması olarak da adlandırılan halkalı bir güneş tutulması olacak. "Halka şeklinde" terimi Latince'den gelir ve "halka şeklinde" anlamına gelir. Bu tutulma sırasında Ay, Güneş ile Dünya arasından geçer, ancak Dünya'ya en uzak mesafede veya buna yakın konumu nedeniyle Güneş'ten daha küçük görünür. Sonuç olarak güneşi tam olarak kapatmaz, güneşin dış kenarlarının hala görülebildiği halka benzeri bir görünüm oluşturur.

14 Ekim 2023'te gerçekleşecek halkalı güneş tutulması ne yazık ki Hindistan'da görülemeyecek. IST 11:29'da başlaması ve IST 11:34'e kadar yaklaşık beş dakika sürmesi planlanıyor. Ancak Kuzey Amerika'daki gökyüzü gözlemcileri tutulmayı gözlemleyebilecek. Görünürlük yolu Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bazı kısımlarını kapsayacaktır. NASA'ya göre ABD'de, Oregon'da sabah 9:13 PDT'de başlayacak ve Teksas'ta 12:03 CDT'de sona erecek.

Tutulmaya ilk elden tanık olamayanlar için NASA, olayı YouTube'da canlı yayınlayacak.

Ekim 2023, hem güneş hem de ay tutulmasının yaşanacağı bir ay olması nedeniyle göksel olaylar açısından dikkate değer bir ay olacağa benziyor. 29 Ekim'de gerçekleşecek olan ay tutulması yılın ikinci ay tutulması olacak. Ayrıca gökyüzü gözlemcileri Orionid meteor yağmurunu da gözlemleme fırsatına sahip olacak. Kraliyet Gözlemevi kamu astronomi yetkilisi Jake Foster'ın tahminine göre, meteor yağmurunun zirvesinin 21 Ekim'de (Hindistan'da 22 Ekim) gece yarısı ile şafak arasında, saatte maksimum 25 kayan yıldızla gerçekleşmesi bekleniyor.

Halkalı güneş tutulması Hindistan'da görülemese de Ekim ayı boyunca tadını çıkarabileceğiniz pek çok gök harikası var.

kaynaklar:
-NASA
– Kraliyet Gözlemevi

By Gabriel Bota

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