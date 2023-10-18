Robotların Dikkatini Dağıtması: İşyerinde “Sosyal Kaytarmanın” Kanıtı

Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yürüttüğü bir araştırmaya göre insanlar, robotlarla birlikte çalışırken görevlerine daha az dikkat etme eğiliminde oluyor. "Sosyal aylaklık" olarak bilinen olgu, ekip üyelerinin, üretkenlik eksikliklerini başkalarının telafi edeceğine inanmaları durumunda daha az çaba sarf etmeleri anlamına gelir.

Araştırma, bireylerin robotları ekiplerinin bir parçası olarak algılamaya başladığını gösteriyor. Robotun ya da başka bir iş arkadaşının iyi performans gösterdiğine tanık olduklarında ya da kendi katkılarına değer verilmeyeceğini hissettiklerinde çalışanlar işlerine daha rahat yaklaşma eğilimi gösterirler. Araştırmanın ilk yazarı Dietlind Helene Cymek, ekip çalışmasını karışık bir nimet olarak tanımlıyor. Bireyleri daha iyi performans göstermeye motive edebilse de, bireysel katkılar fark edilmediğinde kişisel başarı duygusunun azalmasına da yol açabilir.

Hipotezlerini test etmek için araştırmacılar bir grup çalışandan çeşitli görevlerin kalitesini değerlendirmelerini istedi. Katılımcıların yarısına, robotla fiziksel olarak işbirliği yapmasalar da görevlerin Panda adlı bir robot tarafından tamamlandığı bilgisi verildi. İşçiler robotun kendi çevrelerinde çalıştığını görmüş ve duymuştu.

Araştırmacılar, devre kartlarında hata olup olmadığını kontrol ederken işçilerin faaliyetlerini izledi. Başlangıçta, Panda ile çalışan grup ile robotsuz çalışan grup arasında devre kartlarını incelemek için harcanan zaman ve çaba açısından istatistiksel bir fark olmadığı görüldü. Ancak hata oranlarını analiz ettikten sonra araştırmacılar, Panda ile çalışanların, robotun çok sayıda hatayı başarılı bir şekilde işaretlediğini gözlemledikten sonra daha az kusur tespit ettiklerini keşfettiler. Bu, insanların robotik bir meslektaşını güvenilir olarak algıladıklarında daha az aktif katılımcı olma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Katılımcılar görevlerine eşit derecede dikkat ettiklerine inansalar da araştırmacılar bilinçaltında Panda'nın performansına güvenmeye başladıkları sonucuna vardı. Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Linda Onnasch, bir kişinin nereye baktığını takip etmek mümkün olsa da, görsel bilginin zihinsel düzeyde yeterince işlenip işlenmediğini belirlemenin çok daha zor olduğunu açıklıyor.

Bu araştırma, robotların işyerindeki ekip çalışması dinamikleri ve bireysel üretkenlik üzerindeki etkisine ilişkin değerli bilgiler sağlıyor. İşbirliğine dayalı çabalardan yararlanmak ile bireylerin katkılarının yeterince tanınmasını ve değer verilmesini sağlamak arasında bir denge bulma ihtiyacını vurgulamaktadır.

kaynaklar:

– Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Frontiers in Robotics and AI dergisinde yayınlanan çalışma.