Güneş Bilimcileri Güneş'in Gizemli Dış Atmosferini Anlama Konusunda İlerleme Kaydediyor

Güneş bilimciler, güneşin korona olarak bilinen dış atmosferinin neden altındaki katmanlardan çok daha sıcak olduğuna dair uzun süredir devam eden gizemi çözmede önemli ilerleme kaydetti. Uluslararası bir bilim insanı ekibi, Hawaii'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu'nu (DKIST) kullanarak güneşin manyetik alanını benzeri görülmemiş ayrıntılarla gözlemledi. Güneşin alt atmosferindeki, kromosferdeki manyetik alanda, enerjiyi güneş atmosferinin dış katmanlarına yönlendiren karmaşık yılan benzeri enerji modellerini keşfettiler.

Bu araştırma, bilim adamlarını hayat veren yıldızımız olan güneşi anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor. Koronanın 1.8 milyon Fahrenheit dereceyi aşan aşırı yüksek sıcaklığı, onlarca yıldır araştırmacıları şaşırtıyor. Yıldız modellerine göre, yıldızın nükleer füzyonun meydana geldiği çekirdeğine doğru ilerledikçe sıcaklığın artması gerekiyor. Ancak koronanın sıcaklığı bu beklentiyle çelişiyor ve dış atmosferi ısıtan bilinmeyen bir mekanizmanın varlığına işaret ediyor.

Araştırma ekibinin gözlemlediği yılan benzeri manyetik olaylar bu gizemi potansiyel olarak açıklayabilir. Manyetik alan geometrisini anlamak, güneş atmosferindeki plazma dinamiklerini yönlendiren enerjik olayları anlamak için çok önemlidir. Bu olaylar sonuçta güneş plazmasının milyonlarca dereceye kadar ısınmasına katkıda bulunur.

Güneş lekeleri gibi güneşin aktif bölgelerine odaklanan koronal ısınma problemini çözmeye yönelik önceki girişimler. Ancak son çalışma, güneş yüzeyinin granül adı verilen konvektif hücrelerle kaplı daha sessiz bölgelerini araştırdı. Bu bölgeler daha zayıf fakat daha dinamik manyetik alanlar sergiler. Ekip, oryantasyonunda serpantin varyasyonları olan, altta yatan daha karmaşık bir manyetik alan deseni gözlemledi.

Bu küçük ölçekli manyetik alan değişimlerinin karmaşıklığı, enerjinin, manyetik yeniden bağlanma adı verilen bir süreç yoluyla serbest bırakıldığını göstermektedir; bu, karşıt manyetik alanlar etkileşime girdiğinde ve atmosferik ısınmaya katkıda bulunan enerjiyi serbest bıraktığında ortaya çıkar. Araştırmacılar, bu karmaşık manyetik alan yönelimlerini ortaya çıkarmak için dünyadaki en güçlü güneş optik teleskopunu kullandılar ve bu da bizi bu önemli güneş araştırma bilmecesini anlamaya daha da yaklaştırdı.

Bu çalışmanın bulguları The Astrophysical Journal Letters'da yayınlandı.

kaynaklar:

– Sheffield Üniversitesi

– Astrofizik Günlük Mektupları