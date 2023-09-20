İstilacı Balıkları Yılanın Boğması: Balık Yiyen Yılanlar ve İstilacı Türler Üzerine Araştırmaların Etkileri

Fransa'da bir herpetolog, geçtiğimiz günlerde bir yılanın kendi kafası büyüklüğündeki bir balığı yemeye çalıştığı dikkat çekici bir olayla karşılaştı. Fransa'daki kar amacı gütmeyen Kuşları Koruma Birliği'nden bir herpetolog olan Nicolas Fuento, güneydoğu Fransa'daki Lac de Carcès'te bir engerek yılanının istilacı bir balık türünü tüketmeye çalıştığını gözlemledi. Bu karşılaşma, balık yiyen yılanlar ile istilacı türler arasındaki ilişkiye dair daha fazla araştırma yapılması çağrısına yol açtı.

Fuento başlangıçta yılanın yalnızca balığı yemeye çalıştığını düşündü, ancak kısa süre sonra yılanın yemek borusuna takılan balık yüzünden boğulduğunu fark etti. Fuento, yılanı kurtarmak için balığı yavaşça yılanın ağzına iterek dikenlerini yerinden çıkardı. Balık başarılı bir şekilde uzaklaştırıldığında, yılan zarar görmemiş gibi göründü ve kayıplara karıştı.

Tanımlanan balık türü, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerine özgü küçük bir tatlı su balığı olan ruffe idi. Bununla birlikte, istilacı bir tür olarak kabul edilen Fransa da dahil olmak üzere çeşitli bölgelere fırfırlar tanıtılmıştır. Sert ve dikenli sırt yüzgeçleri onları avcıların yemesini zorlaştırıyor.

Engerek yılanları öncelikle balıkla beslenir ve bazı bölgelerde doğal yaşam alanları kırışıklılarınkiyle örtüşür. Engerek yılanlarının nadir olduğu ve azaldığı Akdeniz sulak alanlarındaki istilacı kıvrımların varlığı, yerel yılan popülasyonu için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Önceki olaylar, Avrupa'da engerek yılanları da dahil olmak üzere balık yiyen yılanların istilacı balıkları yedikten sonra öldüğünü göstermişti.

İstilacı balıkların yılanlar üzerindeki etkisi araştırılmamış olsa da bu vaka, istilacı türlerin oluşturduğu potansiyel tehditlere ilişkin daha fazla araştırma yapılması ihtiyacını ortaya koyuyor. Balık yiyen yılanlar ile istilacı balıklar arasındaki ilişkinin anlaşılması, koruma çabalarına ve yerli yılan popülasyonlarının korunmasına katkıda bulunabilir.

kaynaklar:

– Herpetoloji Notları. (2021, 10 Eylül). Yılanın istilacı balıklarda boğulması araştırma çağrısına yol açtı.

– Canlı Bilim. (2021, 22 Eylül). Yılan kendi büyüklüğündeki balığı yemeye çalıştı ama neredeyse boğuluyordu.