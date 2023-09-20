Evrim Tarihi Timsahların Yavaş Büyümesini Ortaya Çıkarıyor

Current Biology'de yayınlanan "Timsah sapı soyunda yavaş büyümenin kökenleri" başlıklı yeni bir çalışma, timsahlar ve timsahlar da dahil olmak üzere timsahların yaşayan en yakın akrabaları olan kuşlarla karşılaştırıldığında neden yavaş büyüdüklerine ışık tuttu. Araştırma ekibi, timsah morfları olarak bilinen 200 milyon yıllık timsah atalarına ait fosil kemiklerin iç yapısını araştırdı ve bunların, modern timsahlara benzer şekilde yavaş büyüdüklerini buldu.

Araştırmacılar, bu antik timsah biçimlilerin kemik dokularının, hızlı büyüyen ataları ile günümüzün daha yavaş büyüyen timsahları arasında bir büyüme oranına işaret eden, paralel lifli kemik adı verilen bir türden oluştuğunu keşfettiklerinde şaşırdılar. Bu bulgu, yaşayan timsahlardaki yavaş büyümenin hareketsiz, yarı suda yaşayan yaşam tarzlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki yaygın inanışa meydan okuyor. Bu ilk timsah biçimli canlılar, bugün var olan pusuya yatan yırtıcı hayvanlar değil, aktif ve tamamen karada yaşayan hayvanlardı.

Çalışmada ayrıca, Güney Afrika'da 210 milyon yıl önce yaşamış, yeni keşfedilen devasa bir timsah atasına ait fosillerin incelenmesi de yer aldı. Araştırmacılar, ölüm yaşını, yıllık büyüme hızını ve kemik dokusu özelliklerini belirlemek için kemikleri yüksek güçlü bir mikroskop altında analiz etti. Yeni örneği bilinen diğer türlerle karşılaştırarak, bunun çok erken bir timsah atası, muhtemelen modern timsahları içeren grubun en eski örneği olduğunu belirlediler.

Araştırmacılar, dev türlerin, dinozorlar gibi zamanının diğer büyük sürüngenlerine göre daha yavaş büyüdüğünü buldu. Bu yavaş büyüme stratejisi, daha yakın zamanda gelişen crocodylomorph türlerinde devam etti ve daha da yavaşladı. Yavaş büyüme, eski atalarından gelen bilinen tüm timsah biçimli canlıların bir özelliği haline geldi ve Triyas Dönemi'nin sonundaki kitlesel yok oluş olayından sağ çıkmalarını sağladı.

Öte yandan dinozorların kitlesel yok oluştan hızla büyüyerek kurtulduklarına inanılıyor. Bu olay, bir sonraki dönemde hızlı büyüyen dinozorlar ile yavaş büyüyen timsahların bir arada yaşamasına yol açtı ve sonuçta onların modern torunları, kuşlar ve timsahlarda gözlemlenen büyüme farklılıklarının temelini attı.

Çalışmanın bulguları, ortak atalarının hızlı büyüyen bir hayvan olmasına rağmen, kuşlar ve timsahlar arasındaki büyüme oranlarındaki eşitsizliğin, grubun evrim tarihinin erken dönemlerinde oluştuğunu gösteriyor. Bu araştırma, farklı türlerdeki büyüme modellerini ve evrimsel adaptasyonları etkileyen karmaşık faktörleri anlamamıza katkıda bulunuyor.

kaynaklar:

– “Timsah sapı soyundaki yavaş büyümenin kökenleri” – Current Biology

– Prof. Jennifer Botha, Witwatersrand Üniversitesi

– Prof. Jonah Choiniere, Witwatersrand Üniversitesi

– Bailey Weiss, Witwatersrand Üniversitesi

– Paul Barrett, Londra Doğa Tarihi Müzesi Paleontoloji Bölümü Liyakat Profesörü