İnsan Nüfusunun Artışı Biyoçeşitliliği ve Ekosistemleri Tehdit Ediyor

MIT profesörü Max Tegmark, yapay zekanın geleceğiyle ilgili bir kitapta, makinelerin, insan çıkarlarını doğru bir şekilde anlayamamaları ve bunlara uyum sağlayamamaları durumunda, insanlığa zarar verecek hedefler benimsediği distopik bir senaryo sunuyor. Her ne kadar bu çok zor gibi görünse de, insan zekasının hızla gelişmesiyle kendi türümüz, gezegen ve diğer canlılar üzerinde derin bir etki yarattı.

Bir zamanlar sadece birkaç bin bireyin kalmasıyla kritik bir anla karşı karşıya kalan insanlık, şu anda Dünya üzerindeki tüm memelilerin %36'sını temsil ediyor. İlave %60'lık bir kısım ise inek gibi insan tüketimi için yetiştirilen hayvanlardan oluşmaktadır. Sadece %4'ü vahşi hayvanlardır. İlerlememiz, diğer hayvanlar için alanın daralmasıyla sonuçlandı ve bu da tek bir türün neden olduğu ilk kitlesel yok oluşa yol açtı. Bu yok oluş olayı tek tek türlerle sınırlı değil, evrim ağacının tüm dallarını etkiliyor; cinsler geçtiğimiz 35 milyon yılda olduğundan 65 kat daha hızlı yok oluyor.

Araştırmacılar, bilinen omurgalıların en az üçte birinin nüfus azalması yaşadığını ve daha küçük ekosistemlerle sınırlı kaldıklarını buldu. Örneğin, 10. yüzyılın başında bir zamanlar 20 milyon fil vardı, ancak bugün sayıları yarım milyondan az ve pek çok ülke artık bu muhteşem canlılara ev sahipliği yapmıyor.

Tüm cinslerin kaybı yalnızca ekosistemleri bozmakla kalmıyor, aynı zamanda insan sağlığını ve refahını da etkiliyor. Büyük yırtıcı hayvanların belirli bölgelerde ortadan kaybolması, Lyme hastalığını bulaştıran kenelere ev sahipliği yapan beyaz kuyruklu geyik ve fare popülasyonunun artmasına neden oldu. Ayrıca doğal kaynakların aşırı tüketimi ve biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi, Kovid-19 salgınında da görüldüğü gibi, hayvanlar ve insanlar arasında hastalıkların yayılmasına katkıda bulunuyor.

Biyoçeşitliliğin korunması ve biyolojik çeşitliliğin en yüksek düzeyde olduğu tropik ormanların korunmasına yatırım yapılması, ekosistemlerin çöküşünü azaltmak açısından hayati önem taşıyor. Daha fazla yıkımı önlemek için ciddi yatırımlarla birlikte acil eylem gereklidir. Mevcut yolumuza devam edersek sonuçları hayal edebileceğimizden çok daha felaket olabilir.

Kaynaklar: Max Tegmark'ın yapay zeka hakkındaki kitabı, PNAS, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği veritabanında yayınlanan çalışma