Uzay Çağı Dünya'nın Stratosferine İzini Bırakıyor

Gezegenin en uzak kısımlarından biri olan stratosfer, uzaydaki insan faaliyetlerinden etkileniyor. Araştırmacılar, atmosferdeki aerosollerde önemli miktarda metal keşfettiler; bu, büyük ihtimalle fırlatılıp Dünya'ya dönen uzay aracı ve uyduların sayısının artmasından kaynaklanıyor. Bu metaller atmosferik kimyayı değiştiriyor ve bunun iklim, ozon tabakası ve gezegenin yaşanabilirliği üzerinde potansiyel etkileri olabilir.

Aralarında Dan Cziczo ve Dan Murphy'nin de bulunduğu bilim adamlarından oluşan ekip, araştırma uçaklarına bağlı özel araçları kullanarak araştırma yaptı. Uzay aracı alaşımlarında kullanılan oranlarla eşleşen aerosol örneklerinde lityum, alüminyum, bakır ve kurşun dahil 20'den fazla element buldular. Uzay aracının yeniden girişinden kaynaklanan bu metallerin kütlesi, doğal kozmik tozda bulunan miktarı aştı. Ek olarak, ozon tabakasının korunmasına yardımcı olan büyük sülfürik asit parçacıklarının yaklaşık %10'u alüminyum ve diğer uzay aracı metallerini içeriyordu.

50,000 yılına kadar 2030 kadar uydunun daha yörüngeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, stratosferik sülfürik asit parçacıklarının yarısına kadarının önümüzdeki birkaç on yılda yeniden girişten kaynaklanan metalleri içerebileceği anlamına geliyor. Dünya atmosferi, ozon tabakası ve yaşamın kendisi üzerindeki potansiyel etkileri hala tam olarak anlaşılamamıştır.

Stratosferi incelemek zordur çünkü burası atmosferin bozulmamış ve istikrarlı bir bölgesidir, insanlar tarafından nadiren erişilir ve hatta yüksek irtifa uçuşları yapılır. Bununla birlikte, NASA'nın Havadan Bilim Programı aracılığıyla araştırmacılar, Alaska'da yerden 11.8 mil (19 km) yükseklikte hava örnekleri toplayabildiler. En taze ve bozulmamış hava örneklerinin toplanmasını sağlamak için aletler kullanıldı.

Stratosfer, ozon tabakası aracılığıyla gezegenin ve üzerindeki tüm yaşamın korunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Bu katman zararlı ultraviyole radyasyona karşı küresel bir kalkan görevi görür. Son birkaç on yılda, ozon tabakasının kloroflorokarbonlar tarafından tehdit edilmesinin ardından onarılması ve yenilenmesine yönelik çabalar görüldü. Bununla birlikte, uzay aracının fırlatılması ve geri dönüşü sırasında metallerin artan varlığı yeni zorluklar doğurabilir.

Uyduları ve uzay araçlarını yörüngeye göndermek için kullanılan roketler, okyanusta gemilerin bıraktığı iz gibi, geride metal izleri bırakıyor. Bu metaller stratosferde aerosol parçacıklarının oluşumuna katkıda bulunur. Göktaşları yüzyıllardır atmosfere düşerken, roketlerden çıkan metallerin kütlesi göktaşlarıyla yarışıyor. İnsan işgalinin ve uzay uçuşunun Dünya atmosferi üzerindeki etkisi, daha fazla araştırma gerektiren önemli bir endişe kaynağıdır.

Stratosferde meydana gelen değişiklikleri anlamak, gezegeni korumak ve yaşanabilirliğin devamını sağlamak için çok önemlidir. Cziczo, Murphy ve ekipleri tarafından yürütülen araştırma, uzaydaki insan faaliyetlerinin Dünya atmosferi ve ozon tabakasının hassas dengesi üzerindeki potansiyel etkisine ışık tutuyor.

kaynaklar:

– Purdue Üniversitesi: Araştırmacılar, Dünya'nın stratosferine sızan uzay çağı çevre sorunlarını buluyor