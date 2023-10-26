Gökbilimciler Çığır Açan Siena Galaksi Atlasını Kamuoyuna Açıkladı

Gökbilimciler, yaklaşık 400,000 gökadayı ve bunların ayrıntılı bilgilerini içeren kapsamlı bir katalog olan Siena Gökada Atlası'nı (SGA) ortaya çıkararak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Önceki derlemelerden farklı olarak SGA, yüksek kaliteli ve doğru veriler sunarak onu hem araştırmacılar hem de genel halk için değerli bir kaynak haline getiriyor. SGA, parlak ve büyük galaksilere odaklanarak konum bilgisi ve referans görüntüleri sağlayarak gelecekteki astronomik çalışmaları kolaylaştırıyor.

Siena Galaksi Atlası, bilim adamlarının evrenin büyük ölçekli yapısını incelemesine olanak sağlamanın yanı sıra, karanlık maddenin dağılımı ve büyük galaksilerin oluşumu ve birleşmesi gibi kritik hususların araştırılmasına da yardımcı oluyor. Atlas, 2014 ile 2017 yılları arasında gerçekleştirilen ve toplu olarak DESI Eski Araştırmaları olarak bilinen üç anketten elde edilen verileri birleştiriyor. Bu araştırmalar, karanlık enerjinin evrenin genişlemesi üzerindeki etkisini anlamayı amaçlayan Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanı (DESI) için değerli bilgiler sağlayacak. DESI projesi, 11 milyar ışık yılını kapsayan şaşırtıcı bir evren haritası oluşturmayı amaçlıyor.

Gece gökyüzünün yaklaşık yarısına eşdeğer olan 20,000 derece karelik şaşırtıcı bir alanı kaplayan Siena Galaksi Atlası bugüne kadarki en büyük galaksi araştırmalarından biridir. Geniş kapsamının gökbilimcilerin, galaksiler arasındaki farklı yıldız oluşum modelleri ve gözlemlenen çeşitli şekillerden sorumlu fiziksel süreçler de dahil olmak üzere çeşitli olaylara ilişkin anlayışını geliştirmesi bekleniyor. Ek olarak SGA, galaksilerin dağılımı ile karanlık maddenin evrendeki yayılması arasındaki ilişkiye ışık tutacak. Dahası, kütleçekim dalgaları tespit edildiğinde bu atlas, bunların kaynaklarının tam olarak belirlenmesine yardımcı olacak.

SSS:

S: Siena Galaksi Atlası kataloğu kaç galaksiyi içeriyor?

Siena Galaksi Atlası yaklaşık 400,000 galaksiden oluşuyor.

Soru: Siena Galaksi Atlası'nı önceki çalışmalardan ayıran şey nedir?

SGA, gökadaların doğru konumlarını, boyutlarını ve şekillerini sağlayan yüksek kaliteli verileri nedeniyle öne çıkıyor. Ayrıca önceki derlemelerden farklı olarak galaksiler için en iyi parlaklık ölçümlerini de sağlar.

kaynaklar:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/