Neandertallerde Bulunan Antik İnsan DNA'sının İzleri 250,000 Yıl Öncesine Dayanıyor

Çığır açan bir çalışma, insan-Neandertal çiftleşmesinin önceden düşünülenden çok daha erken gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Yaygın inanış, Homo sapiens'in ataları ile Neandertaller arasındaki melezleşmenin, yaklaşık 75,000 yıl önce Afrika'dan kitlesel bir göçün ardından başladığı yönündeydi. Ancak Pensilvanya Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'ndeki genetikçiler tarafından yürütülen yeni araştırma, erken insan DNA'sının yaklaşık 250,000 yıl önce, beklenen göçlerden çok önce Neandertallere aktığını öne sürüyor.

Çalışma, insanlar Afrika'dan Avrasya'ya göç ettiğinde Neandertallerin genomlarında insan DNA'sının bazı bölümlerini zaten taşıdıklarını buldu. Neandertaller ile ilk insanlar arasındaki bu karşılaşmalar muhtemelen 250,000 yıldan fazla bir süre önce gerçekleşti, çünkü Neandertallerin Sahra altı Afrika'da yaşadığına dair hiçbir kayıt yok. Current Biology dergisinde yayınlanan araştırma, eski modern insanlarla Neandertaller arasındaki melezleşmeye dair kanıtlar sunuyor.

Bu çalışmadan önce Neandertal DNA'sının Avrasya'ya en son insan göçüne kadar dokunulmadığı varsayılmıştı. Ancak araştırma, Neandertal DNA'sının yaklaşık yüzde altısının yaklaşık 250,000 yıl önce erken modern insanlardan miras kaldığını ortaya çıkardı. Bu genetik materyal, 250,000 ila 270,000 yıl önce Afrika'yı terk eden insanlardan kaynaklandı.

Sonuçlar, günümüzde yaşayan tüm insanlarla genetik olarak akraba olan bir grup ilk insanın Neandertallerle çiftleştiğini gösteriyor. Bu insanlardan kaçının Avrasya'ya göç ettiği belli olmasa da Neandertal kuzenleri üzerinde açık bir genetik iz bıraktılar. Melezleşmelerine rağmen, Avrupa veya Asya'da çeyrek milyon yıl öncesine ait hiçbir insan iskeleti kalıntısı bulunmadığından, bu ilk insan ataları hayatta kalamadı.

Çalışma, Sahra altı Afrika'da yaşayan modern yerli halkın tam dizili genomlarının analizini içeriyordu. Genetik çeşitliliği küresel olarak kataloglamayı amaçlayan 1,000 Genom Projesi kapsamında yürütülen önceki araştırmalara dayanıyor. Araştırma ekibi, bölgedeki Neandertal benzeri DNA'nın yaygınlığını araştırmak için 180 farklı Sahra altı Afrika popülasyonundan 12 kişiden veri topladı.

Araştırmacılar, Sahra altı Afrikalılarda Neandertal benzeri DNA'nın varlığını açıklamak için çeşitli senaryoları değerlendirdi. Sonuçta bu genetik materyalin erken modern insanlardan kaynaklandığı ve daha sonra Neandertallere aktarıldığı hipotezini destekleyen kanıtlar buldular. 120,000 yıl önce yaşamış bir Neandertal örneğinin analizi, Sahra altı Afrikalılarda bulunan genetik materyal eşleşmesini ortaya çıkardı. Bu materyal, Homo sapiens'ten miras kaldığı bilinen genom bölümlerinden geldi ve insan DNA'sının, beklenen göçlerden çok önce Neandertallere aktarıldığını gösterdi.

Çalışma, genetik ve genomik araştırmalara farklı popülasyonları dahil etmenin önemini vurguluyor. Neandertallerle melezleşmeye ilişkin karmaşık tarihimize ışık tutuyor ve eski atalarımız hakkında daha fazla araştırma yapılması ihtiyacını vurguluyor.

kaynaklar:

– Pensilvanya Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi

– Güncel Biyoloji dergisi